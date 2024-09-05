海關中秋節前夕突擊葵涌工廈 檢獲約1300支假茅台Hennessy等冒牌烈酒拘1人

香港海關在葵涌採取特別執法行動，打擊售賣冒牌烈酒活動，檢獲大批懷疑冒牌烈酒，拘捕一人。
檢獲逾千支懷疑冒牌烈酒
海關早前接獲舉報，指有供應商售賣懷疑冒牌烈酒。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員於上周二（8月27日）採取執法行動，突擊搜查葵涌一幢工廈內的一個營業處所及一個儲存倉庫，行動中，檢獲約1,300支懷疑冒牌烈酒，估計市值共約290萬元。海關拘捕一名70歲男負責人。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關已經將涉案懷疑冒牌烈酒樣本送往政府化驗所作測試，初步測試結果顯示樣本不含甲醇。
中秋節臨近，海關會繼續加強巡查及打擊售賣冒牌應節食品和物品的活動。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。
罪成最高可被判囚5年
根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑冒牌活動。