海關中秋節前夕突擊葵涌工廈 檢獲約1300支假茅台Hennessy等冒牌烈酒拘1人

香港海關在葵涌採取特別執法行動，打擊售賣冒牌烈酒活動，檢獲大批懷疑冒牌烈酒，拘捕一人。

檢獲逾千支懷疑冒牌烈酒

海關早前接獲舉報，指有供應商售賣懷疑冒牌烈酒。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員於上周二（8月27日）採取執法行動，突擊搜查葵涌一幢工廈內的一個營業處所及一個儲存倉庫，行動中，檢獲約1,300支懷疑冒牌烈酒，估計市值共約290萬元。海關拘捕一名70歲男負責人。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關已經將涉案懷疑冒牌烈酒樣本送往政府化驗所作測試，初步測試結果顯示樣本不含甲醇。