海關偵破家庭式15億元洗黑錢案　以空殼公司虛擬貨幣犯案

海關偵破一宗涉款15億元的洗黑錢案，涉嫌利用多間空殼公司和虛擬貨幣交易平台處理有關可疑資金，昨日以涉嫌洗黑錢罪拘捕一個3人家庭和一名31歲男子，海關相信已經瓦解一個犯罪集團，並已即時凍結4人名下銀行戶口折合約220萬元的資產。

海關今年初鎖定一個清洗黑錢集團，調查後發現集團在2020年8月至2022年8月期間，以名下的貿易公司從亞太地區海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，當中部分涉及境外犯罪活動，然後利用傳統銀行轉賬和虛擬貨幣交易方式，把這些黑錢「洗白」，總額達15億元。海關昨日(7日)採取行動，突擊搜查全港4個處所，並拘捕4名涉案人士，包括來自一個3人家庭的亞裔父子和66歲本地女子，以及一名報稱任職的士司機的31歲本地男子。

海關財富調查科調查主任潘業勤表示，被捕父子為集團主腦，主要負責成立多間空殼公司，以及在兩年間於7間不同銀行成立逾30個空殼戶口，而66歲母親則擔任家人公司的公司秘書和銀行戶口授權簽署人，協助集團運作。他續說，被捕人在收到資金後會先製造分層交易，在名下多間公司進行大量互相轉賬，及後將銀碼拆細轉到180個第三方戶口，企圖掩飾資金來源、增加執法人員調查難度。在兩年間，有關交易數量超過2,000宗，單一最大轉賬額達2,300萬元。惟主腦名下公司與該等戶口沒有明顯業務往來，難以解釋所牽涉的巨額交易。

集團架構清晰運作成熟

另外，海關追查後又發現集團有人以每月7萬元的報酬，招攬一名31歲本地男子負責開設空殼公司，相信他是集團基層成員。該男子負責利用虛擬貨幣交易方式，處理案中其中3億元可疑資金，每次收到轉賬後會隨即在短時間內，把資金轉到國際虛擬貨幣交易平台。潘業勤相信，有人希望利用虛擬貨幣具有匿名和高隱密性的特點進行洗黑錢活動。

集團在開設戶口後，會在短時間內處理總額達15億元的跨境資金，潘業勤認為反映集團有預謀和策劃參與洗黑錢活動，又形容集團架構清晰、運作成熟。海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦、公司和銀行文件、銀行卡、虛擬貨幣錢包等，相信行動已成功瓦解一個利用傳統銀行體系和虛擬貨幣交易的洗黑錢集團，4名被捕人已獲准保釋候查，海關並已即時凍結4人名下多個銀行戶口，折合約220萬元資產，不排除有更多人被捕。