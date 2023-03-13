海關偵破規避電玩侵權 拘37歲男賣家

海關檢獲4部懷疑涉案的電子遊戲機、一批懷疑規避器材和一部用作處理盜版電子遊戲的手提電腦連外置式儲存媒體，估計市值共約2萬元。

香港海關上周四(9日)採取行動打擊規避電子遊戲機的侵權活動，檢獲4部懷疑涉案的電子遊戲機、一批懷疑規避器材和一部用作處理盜版電子遊戲的手提電腦連外置式儲存媒體，估計市值共約2萬元。

海關放蛇拘男賣家

海關早前接獲舉報，指有人在網上社交平台開設專頁，提供規避電子遊戲機的收費服務和售賣懷疑盜版電子遊戲。經深入調查及在版權持有人的協助下，海關於上周四採取執法行動，透過該社交平台專頁安排人員與一名賣家在大埔進行交易，即場檢獲3部懷疑涉案的電子遊戲機和一批懷疑規避器材，並拘捕該名涉嫌提供規避服務的37歲男賣家。

案件仍在調查中

海關人員其後到被捕男子位於沙田的住所進行搜查，再檢獲其他涉案物品，包括一部電子遊戲機和一部用作處理盜版電子遊戲的手提電腦連外置式儲存媒體。案件仍在調查中。

海關強調，版權持有人已就其遊戲機作出有效科技保護措施，防止任何未獲授權的遊戲檔案在遊戲機上運行；被捕人士則涉嫌以規避技術，令盜版遊戲可以在遊戲機上運行。

提醒商戶勿參與規避行為

海關提醒商戶，切勿參與規避行為，因出售規避器件或提供規避服務屬嚴重罪行。市民亦應尊重知識產權，不要購買任何規避器件。規避器件所連接的不知名網站可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來風險。

根據《版權條例》，任何人管有侵犯版權複製品作出售用途，一經定罪，最高可被判監禁4年，及每件侵權物品罰款5萬元。此外，任何人為任何規避業務的目的，或在任何規避業務的過程中，出售或出租有關器件，或提供有關服務使人能夠規避有效科技措施，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁4年。