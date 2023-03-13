海關偵破非法進口瀕危物種　檢獲乾魚肚魚翅拘2男(更新)

海關在機場偵破兩宗非法進口懷疑受管制瀕危物種案件，共檢獲約270公斤乾魚肚和約50公斤乾魚翅，估計市值約30萬元。經跟進調查後，於上周五(10日)及周六(11日)採取行動，在上水和上環拘捕兩名懷疑涉案男子，年齡分別31歲和33歲。

連破兩宗非法進口瀕危物種

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任賴兆銘表示，上周四機場科人員抽查由孟加拉抵港，報稱快遞的空運貨物。惟Ｘ光機影像顯示，魚肚呈橙色狀態，且貨物內容大小不一，發現是兩款混雜魚肚。由於運送兩款大小不一貨物較罕見，因此引起海關人員懷疑。經查驗後，懷疑其中一款魚肚屬受管制瀕危物種，遂聯絡漁護署人員進行化驗。最終揭發貨物中有270公斤魚肚，屬附錄二的瀕危管制物種，總市值27萬元。其後有組織罪案調查科接手跟進調查，循上水貨倉的收貨地址，拘捕一名報稱公司東主的31歲男子。

而有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄則表示，另一宗亦是由孟加拉抵港報稱載有快遞的案件。是次不法分子利用不受管制的魚肚作掩飾，並將受管制魚翅收藏於貨物的底層，經漁護署人員鑑定，該批52公斤的魚翅，屬附錄二的瀕危管制物種，估計市值共3萬元 。海關人員其後喬裝成物公司的職員，將貨物派送到上環的收貨地址，該名33歲的海味店東主簽收貨物後，隨即將其拘捕