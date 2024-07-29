海關加速搜證研發AI技術 數秒分析6000相片

科技罪行日新月異，執法部門打擊罪案、搜集證據要與時競賽。海關電腦法證所近日研發人工智能(AI)技術，將證劇副本匯入系統，輸入簡單及具邏輯性指令，協助分析，只需2至3秒便可從逾6,000張相片中尋找到合符指令的相片，大大縮短電腦法證人員分析時間，加快調查時間。海關強調，該技術只作輔助性質，電腦分析後，部門人員會再次檢查結果。
海關2000年已成立電腦法證所，負責收集、保存和分析案中電子證據，再將驗證結果呈交法庭舉證，近年平均每年處理逾100宗罪案，除侵權及危險藥物外，亦包括洗黑錢和走私等；為確保證據完整性，海關在獲得法庭手令或合法授權，會先將證據複製，再由部門人員以肉眼分析電子證據，零碎證據中尋找犯罪線索，極花時間。
海關花超過一年斥60萬元研發出AI技術，海關電腦法證所高級督察黃偉基指，使用AI技術後，只需將證據副本匯入系統，輸入簡單及具邏輯指令，AI便會分析電子證據文字、圖片及影像等內容，他以圖片為例，AI只需2至3秒即可從逾6,000張相片中尋找合符指令的相片，大大縮短人員分析時間。目前該技術處於研究階段，準確性達八成，海關期望可以盡早將技術運用至調查工作內。
人工智能技術只作輔助性質
電腦法證及資訊科技保安組署理助理參事趙吉烏蘭表示，目前電腦法證所共有15名法證人員，AI並不會取替部門人手，她強調該技術只作輔助性質，電腦分析後，部門人員會再次檢查結果。