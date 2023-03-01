海關去年檢私煙毒品量增七成　認招聘難擬向內地港人招手

海關關長何佩珊指，口岸部分是有分工。(李睿哲攝)

海關去年偵破7,148宗案件中，私煙案佔最多，有3,400多宗，數字雖然按年少約一成半，惟數量多約七成，超過7.3億支，創歷年新高，其中一宗最大宗的私煙案件，涉及7,790萬支私煙，總值2.22億元；而在毒品案件中，海關去年偵破931宗相關案件，合共檢獲6.9噸毒品，數量亦按年增加七成。

海關今日(1日)舉行記者會，總結去年工作，全年偵破7,148宗案件，比前年跌8%，惟檢獲私煙及毒品量按年激增七成，海關承認招聘人手工作比以往困難，下月起會派宣傳車到全港各區及院校宣傳。有傳媒不點名問到近日轟動全城的蔡天鳳碎屍案，女死者的前夫鄺港智據悉被通緝6年，期間多次出入境香港，惟無被拘捕，當中是否表示海關及其他部門打擊非法入境方面存在漏洞，關長何佩珊表示，口岸部門是有分工，海關主要針對是出入境的貨品等。

目標今年聘請90督察及170關員

海關關長何珮珊指，由於疫情關係令全球供應鏈緊張，導致運輸延誤及成本增加，令私煙集團傾向以海路、每次走私大批私煙入口香港，並增加私煙存量穩定供應。而海關加強情報分析及採取源頭打擊策略持續奏效，在私煙集團補充貨源時，一再成功堵截。海關又指，販毒集團不惜工本用大型機械收藏毒品、採用路線更迂迴，以往針對產地的執法策略不再奏效，將會加強利用大數據破案。

在招聘人手方面，何珮珊承認「不如以前般容易」，應徵人數有所減少，將靈活調配人手，並邀請退休關員重返崗位。海關下月起會派宣傳車到全港各區及院校宣傳，亦會派員到內地的大學，向香港的留學生介紹海關工作及投考資訊，目標今年聘請90名督察及170名關員。

何珮珊：口岸部門是有分工 海關主力針對出入境貨品

有傳媒不點名問到近日轟動全城的蔡天鳳碎屍案，女死者的前夫鄺港智被通緝期間，據報曾多次出入境。何珮珊回應指：「我諗我們口岸部門的分工是有分工，海關主力是針對出入境的貨品、交通工具，以及旅客的行李作為執法範圍，當然在整體行動中，部門會有一些協調和協作，但海關主要是查驗貨物、交通工具及行李。」