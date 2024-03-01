熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-01 16:41:47

海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙

分享：
海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙

海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙

香港海關2月中展開代號「風暴」的全港性大型反私煙特別行動，在各個管制站以及全港各區市內，從不同層面加強打擊私煙活動。海關於行動首階段一共成功偵破560宗相關案件，檢獲共約1,600萬支私煙，約1,760克雪茄，及約400克製成煙草，估計市值共約6,200萬元，應課稅值共約4,300萬元。行動中共拘捕538人(471男、67女)，年齡介乎18至83歲，並扣查3輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙 海關透露發現旅客以陳出不窮手法收藏和偷運私煙，包括將私煙放在褲管或腰間作掩飾，亦有旅客用特別縫製的腰封收藏1,000多支私煙。(香港海關fb) 海關透露發現旅客以陳出不窮手法收藏和偷運私煙，包括將私煙放在褲管或腰間作掩飾，亦有旅客用特別縫製的腰封收藏1,000多支私煙。(香港海關fb) 海關透露發現旅客以陳出不窮手法收藏和偷運私煙，包括將私煙放在褲管或腰間作掩飾，亦有旅客用特別縫製的腰封收藏1,000多支私煙。(香港海關fb) 海關透露發現旅客以陳出不窮手法收藏和偷運私煙，包括將私煙放在褲管或腰間作掩飾，亦有旅客用特別縫製的腰封收藏1,000多支私煙。(香港海關fb) 海關大型反私煙行動拘538人，檢1600萬支私煙。(香港海關fb) 海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙 海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙

海關亦指直至上月底，在各口岸共檢控17名入境旅客，檢獲1.2萬支未完稅香煙，及約40克雪茄，市值共約4.2萬元，應課稅值共約3.2萬元；海關亦向481名入境旅客作出罰款。

旅客用特製腰封 收藏逾千支私煙

海關透露發現旅客以陳出不窮手法收藏和偷運私煙，包括將私煙放在褲管或腰間作掩飾，亦有旅客用特別縫製的腰封收藏1,000多支私煙。

預算案加煙稅  暫未見到私煙活動明顯增加

對於財政預算案提出加煙稅，海關表示正密切留意各管制站及市面情況，亦會適時調配資源，因應情況進行反私煙行動。今年1月，海關已緝獲2,200萬支私煙，暫時未見到私煙活動有明顯增加。海關又指違規旅客需繳付的罰款亦會相應增加，舉例指旅客每多帶200支沒有申報香煙入境，會罰款5,306元，較以往多出800元。
 

Ad Block
財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受