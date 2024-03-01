海關大型反私煙行動拘538人 檢1600萬支私煙

香港海關2月中展開代號「風暴」的全港性大型反私煙特別行動，在各個管制站以及全港各區市內，從不同層面加強打擊私煙活動。海關於行動首階段一共成功偵破560宗相關案件，檢獲共約1,600萬支私煙，約1,760克雪茄，及約400克製成煙草，估計市值共約6,200萬元，應課稅值共約4,300萬元。行動中共拘捕538人(471男、67女)，年齡介乎18至83歲，並扣查3輛懷疑用作分銷私煙的車輛。

海關亦指直至上月底，在各口岸共檢控17名入境旅客，檢獲1.2萬支未完稅香煙，及約40克雪茄，市值共約4.2萬元，應課稅值共約3.2萬元；海關亦向481名入境旅客作出罰款。

旅客用特製腰封 收藏逾千支私煙

海關透露發現旅客以陳出不窮手法收藏和偷運私煙，包括將私煙放在褲管或腰間作掩飾，亦有旅客用特別縫製的腰封收藏1,000多支私煙。

預算案加煙稅 暫未見到私煙活動明顯增加

對於財政預算案提出加煙稅，海關表示正密切留意各管制站及市面情況，亦會適時調配資源，因應情況進行反私煙行動。今年1月，海關已緝獲2,200萬支私煙，暫時未見到私煙活動有明顯增加。海關又指違規旅客需繳付的罰款亦會相應增加，舉例指旅客每多帶200支沒有申報香煙入境，會罰款5,306元，較以往多出800元。

