海關大角咀上水檢獲市值1.5億私煙拘3男(更新)

聖誕及新年假期將至，海關採取特別執法行動打擊私煙，於12月1日和7日破獲2宗大型走私香煙案件，在大角咀和上水檢獲共約5,300萬支懷疑私煙，估計市值約1.5億元，應課稅值約1億元。行動中，海關拘捕3名男子，年齡介乎54歲至60歲。

首宗案件中，海關人員12月1日早上在大角咀海輝路附近截查兩輛貨櫃車，經搜查後，在兩個四十呎貨櫃內檢獲共約2,100萬支懷疑私煙，並拘捕兩名年齡分別54歲和60歲的懷疑涉案男司機。跟進調查後，海關人員同日搜查另外兩個分別位於上水馬會道一個貨櫃場和文錦渡路一間鐵皮屋的四十呎貨櫃，再檢獲共約2,100萬支懷疑私煙；第二宗案件中，海關人員12月7日晚上在上水大頭嶺村附近一個貨櫃場內截查一輛貨櫃車，經搜查後，在一個四十呎貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙，並拘捕一名五十八歲懷疑涉案男司機。上述兩宗案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。