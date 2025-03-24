海關屯門截走私漁船拘4人　檢2500萬元乾魚翅等

香港海關於上周六(22日)在屯門偵破海上走私案，拘捕4名中國籍男子，檢獲32箱走私貨物，市值合共約2,500萬元，並拘查一艘用作走私的魚船。 人員在屯門進行反走私巡邏時，發現一艘漁船停泊在岸邊，並發現有人將貨物搬到漁船甲板上。當漁船駛離岸邊時，人員持續進行監察，涉事漁船當時駛近香港西北面水界，準備離開香港，人員於是展開追截，最終在大澳附近水域截停並登船調查，發現船上有4名船員，而船長未能提供載貨艙單及任何文件，搜查期間更在其中一個船艙發現佈滿雜物。

木板圍封暗格藏貨 當人員移開所有雜物後，發現通往船艙下層的通道，及後在下層發現一個被木板圍封的暗格，在內發現一批未列載貨艙單的貨物，包括約400公斤受管制乾魚翅、逾40萬件電子產品，以及1,200支雪茄等，隨即拘捕該4名船員。初步調查相信，有不法分子僱用該批船員將物品偷運住內地。由於走私物品被收藏於暗格及分間位置，相信涉事漁船經過改裝，以製造空間收藏走私貨品，因此人員扣查有關船隻，稍後將安排合資格驗船師進行檢驗。

如成功可逃稅約 300 萬元 海關指不法分子走私乾魚翅，主要因為內地對貴價食材的需求殷切，同時若要正當出口受管制的乾魚翅，則需要領取相關出口許可證，因而不法分子鋌而走險，若今次偷運成功可逃稅約300萬元。

被捕4人年齡介乎31至53歲，分別是船長、輪機長和2名船員，全部人正被扣留調查，稍後將被控以企圖輸出未列艙單貨物罪，案件將於明天(25日)在西九龍裁判法院提堂。