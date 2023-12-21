海關截加拿大海運貨櫃揭輪胎藏值5200萬大麻花　3男被捕

香港海關偵破一宗大型海路販運毒品案件，檢獲約228公斤懷疑大麻花，估計市值約5,200萬元，3名男子被捕。
港口及海域科貨櫃貨物查驗組督察楊文傑交代案情，上月21日關員透過風險評估及資料分析，鎖定來自加拿大一個長20尺、報稱載有汽車輪胎的海運貨櫃。根據貨物資料顯示，寄貨公司並無任何海運紀錄，而收貨人是一間本地公司，但報稱地址與商業登記的資料不符，於是扣留貨櫃檢查。當日關員在青衣海關驗貨場檢驗貨櫃，打開貨櫃後發現該批貨物總共有8板，合共98個輪胎。
輪胎內中空位置藏大麻
關員將輪胎逐一進行X光檢查，發現部分輪胎有可疑影像，輪胎內部收藏橙色可疑物品，關員拆開輪胎包裝作進一步檢查，揭發輪胎內部中空位置，藏有多包草本植物。海關將該批草本植物進行快速毒品測試，結果顯示樣本對大麻呈陽性反應。
將大麻花收藏在輪胎內部
海關在73個輪胎內撿獲合共228公斤懷疑大麻花，市值超過5200萬元。海關相信不法分子將大麻花收藏在輪胎內部，混入其他正常輪胎作掩飾，企圖逃避海關人員檢查及增加檢驗貨物的難度。
3名男子被捕
跟進調查後，海關人員採取監控派遞行動，於上月21日拘捕一名65歲報稱司機和一名58歲報稱公司負責人的男子，其後於本月6日，再拘捕一名47歲的收貨男司機。被捕3人暫准保釋候查， 案件仍在調查中，海關不排除會有更加多人被捕。
海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。