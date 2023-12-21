海關截加拿大海運貨櫃揭輪胎藏值5200萬大麻花　3男被捕

香港海關偵破一宗大型海路販運毒品案件，檢獲約228公斤懷疑大麻花，估計市值約5,200萬元，3名男子被捕。

港口及海域科貨櫃貨物查驗組督察楊文傑交代案情，上月21日關員透過風險評估及資料分析，鎖定來自加拿大一個長20尺、報稱載有汽車輪胎的海運貨櫃。根據貨物資料顯示，寄貨公司並無任何海運紀錄，而收貨人是一間本地公司，但報稱地址與商業登記的資料不符，於是扣留貨櫃檢查。當日關員在青衣海關驗貨場檢驗貨櫃，打開貨櫃後發現該批貨物總共有8板，合共98個輪胎。 輪胎內中空位置藏大麻 關員將輪胎逐一進行X光檢查，發現部分輪胎有可疑影像，輪胎內部收藏橙色可疑物品，關員拆開輪胎包裝作進一步檢查，揭發輪胎內部中空位置，藏有多包草本植物。海關將該批草本植物進行快速毒品測試，結果顯示樣本對大麻呈陽性反應。