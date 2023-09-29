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2023-09-29 18:00:00

海關截6艘走私船檢值1億元瀕危魚翅等貨物 3名男子被捕

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（政府新聞處圖片）

海關偵破4宗涉嫌利用遠洋船走私的案件和兩宗涉嫌利用內河船走私的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約1億元。

3名男子被捕

海關透過情報分析及風險評估，發現有不法分子懷疑利用遠洋船及內河船走私貨物，遂部署策略打擊有關活動，並於8月至9月進行代號「破浪」的特別行動，行動期間，海關人員抽查3艘由香港前往馬來西亞的遠洋船、一艘由香港前往上海的遠洋船，以及兩艘分別前往南沙和澳門的內河船。經查驗後，海關在該六艘船上檢獲大批懷疑走私貨物，包括超過50萬件電子產品、約2,000支餐酒、約240板電子廢料、約7噸懷疑受管制魚翅及約3噸凍肉。行動中，拘捕3名懷疑涉案男子，年齡介乎40歲至54歲。上述6宗案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

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走私瀕危物種可被罰款1000萬元及監禁10年

海關表示，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。根據《廢物處置條例》，除非事先領有有效許可證，任何人士進口或出口有害廢物即屬違法，初犯者最高可被判處罰款20萬元及監禁6個月；其後再被定罪，可判處罰款50萬元及監禁2年。

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