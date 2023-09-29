海關截6艘走私船檢值1億元瀕危魚翅等貨物 3名男子被捕

海關偵破4宗涉嫌利用遠洋船走私的案件和兩宗涉嫌利用內河船走私的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，估計市值共約1億元。

3名男子被捕

海關透過情報分析及風險評估，發現有不法分子懷疑利用遠洋船及內河船走私貨物，遂部署策略打擊有關活動，並於8月至9月進行代號「破浪」的特別行動，行動期間，海關人員抽查3艘由香港前往馬來西亞的遠洋船、一艘由香港前往上海的遠洋船，以及兩艘分別前往南沙和澳門的內河船。經查驗後，海關在該六艘船上檢獲大批懷疑走私貨物，包括超過50萬件電子產品、約2,000支餐酒、約240板電子廢料、約7噸懷疑受管制魚翅及約3噸凍肉。行動中，拘捕3名懷疑涉案男子，年齡介乎40歲至54歲。上述6宗案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。