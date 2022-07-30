海關打擊侵權卡拉OK  拘5派對房間負責人和員工

海關昨日(29日)在全港多個地區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違規活動。行動期間警方亦巡查派對房間，確保處所負責人和顧客遵守防疫規例。
海關早前根據情報分析，並在版權持有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關遂於昨日與警方採取聯合執法行動，在觀塘、旺角、新蒲崗及葵涌巡查11間派對房間，並檢獲11套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機和3套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝及一批電視及影音器材，估計市值共約36萬元。
海關拘2派對房間負責人3員工
行動中海關拘捕3男2女，年齡介乎19歲至46歲，他們涉嫌觸犯《版權條例》；其中2人為派對房間負責人，3人為員工。案件仍在調查中，5名被捕人士現正保釋候查。期間並無發現有人違反防疫規例。海關提醒營商人士須遵守《版權條例》。售賣侵權物品，或在業務過程中如管有並使用任何侵權物品，均屬嚴重罪行。
根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。