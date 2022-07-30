海關打擊侵權卡拉OK  拘5派對房間負責人和員工

海關昨日(29日)在全港多個地區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違規活動。行動期間警方亦巡查派對房間，確保處所負責人和顧客遵守防疫規例。

海關早前根據情報分析，並在版權持有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關遂於昨日與警方採取聯合執法行動，在觀塘、旺角、新蒲崗及葵涌巡查11間派對房間，並檢獲11套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機和3套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝及一批電視及影音器材，估計市值共約36萬元。