海關打擊全港公屋電話訂購私煙活動拘149人 其中6人未成年

海關於暑假採取全港性反私煙大型行動「迅雷」，打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，偵破148宗案件，拘捕149人，以及於本周一（2日）破獲兩宗大型私煙案件，檢獲市值8,660萬元的私煙及未完稅製成煙草，行動中拘捕3名集團骨幹成員。 暑假打擊公屋電話訂購私煙 海關於7月8日至8月31日暑假採取全港性反私煙大型行動「迅雷」，打擊公共屋邨電話訂購私煙活動，在全港各區偵破148宗案件，主要位於深水埗、屯門、黃大仙、秀茂坪、油塘等公共屋邨，搗破兩個私煙儲存庫，扣查兩輛疑用作運私煙的客貨車，共檢獲130萬支私煙，估計市值540萬元，共拘捕149人，年齡介乎15歲至78歲，當中包括6名18歲以下青少年。大部分被捕人士購買私煙作自用。

搗破兩個屯門私煙儲存倉庫 海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任黃永源表示，海關於本周一（2日）下午在屯門成功搗破兩個私煙儲存倉庫。海關經深入調查後，發現私煙集團可能利用工廈單位儲存大量私煙及準備進行分銷活動，發現有3名男子由屯門一幢工廈單位推出一批紙箱，海關隨即上前載停該3名男子，在紙箱內檢獲23萬支私煙，3名男子被押返工廈單位調查，再在單位內檢獲900萬支私煙。海關於其中一名被捕男子身上找到一條車匙，有人承認正準備搬運私煙到樓下一輛客貨車，海關人員將其押解到該客貨車，再檢獲53,000支私煙；其後人員再在另一名被捕男子身上，檢獲另一條鎖匙，再押解他們到附近另一個工廈單位，檢獲270萬支私。

拘捕 3 名骨幹成員 整個行動中，海關在兩個工廈單位及一輛客貨車內，一共檢獲1,200萬支私煙，市值約5,400萬元，煙貨稅值約4,000萬元，同時拘捕3名男子，包括一名28歲及29歲男子，均報稱無業，以及1名29歲男子，報稱煤氣技工，全部獲准保釋候查，並扣查一輛運送私煙的客貨車。調查所得兩個私煙儲存倉庫，分別是1,000呎及600呎，兩個倉庫私煙的牌子及包裝手法接近，海關相信被捕男子為集團的骨幹成員，負責管理、處理及分銷私煙，人員相信已成功瓦解私煙集團。

稅收調查第三組指揮官張瑞敏表示，前日中午人員到達文錦渡一個2000呎物流倉庫，突擊查驗一批儲存在倉內的貨物，檢獲490萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，估計市值2,700萬元，應課稅值約1,900萬元。海關留意到案中檢獲的香煙並非本地流行主要牌子，與以往緝獲懷疑出口的私煙類似，相信私煙並非供應本地市場，調查所得，估計犯罪份子會將私煙轉移到包裝工場，重新包裝及掩飾，扮成普通貨物，再找機會轉運外地。