海關打擊冒牌貨銷售拘4人　檢市值4000萬假手表太陽眼鏡波鞋

海關過去兩周(3日至16日)採取代號「追跡者IV」的執法行動，打擊跨境轉運及本地冒牌貨物銷售活動，檢獲共約9萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約4,000萬元。行動中，4人被捕。
海關人員首先透過情報分析，鎖定約30間分別位於元朗、青衣、屯門和葵涌的物流公司進行突擊搜查，並檢獲大批懷疑冒牌貨物，包括手表、手機配件、名牌配飾和太陽眼鏡。跟進調查後，海關相信檢獲的懷疑冒牌貨物，部分會於本港銷售，其餘則會轉口往海外地區，遂於1月11日採取兩次監控派遞行動。
搜屯門迷你倉觀塘工廈檢冒牌貨
海關人員在天水圍一個住宅單位內拘捕一名25歲的收貨男子和一名25歲的女貨主。經調查後，海關人員於該女貨主在屯門租用的一個迷你倉內，再檢獲約60件懷疑冒牌衣服。同日，海關突擊搜查觀塘一個工廈單位，並再檢獲約400件懷疑冒牌波鞋和衣服。一名29歲的收貨女子和一名48歲女子被捕。案件仍在調查中，4名被捕人士現正保釋候查。
海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店鋪或網站，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。海關亦提醒在店鋪或網上售賣物品的人士切勿出售冒牌物品，於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。農曆新年將至，海關於假期前及期間會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊不同層面的冒牌物品活動。