海關打擊冒牌貨銷售拘4人　檢市值4000萬假手表太陽眼鏡波鞋

海關過去兩周(3日至16日)採取代號「追跡者IV」的執法行動，打擊跨境轉運及本地冒牌貨物銷售活動，檢獲共約9萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約4,000萬元。行動中，4人被捕。

海關人員首先透過情報分析，鎖定約30間分別位於元朗、青衣、屯門和葵涌的物流公司進行突擊搜查，並檢獲大批懷疑冒牌貨物，包括手表、手機配件、名牌配飾和太陽眼鏡。跟進調查後，海關相信檢獲的懷疑冒牌貨物，部分會於本港銷售，其餘則會轉口往海外地區，遂於1月11日採取兩次監控派遞行動。