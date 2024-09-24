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2024-09-24 13:22:16

海關打擊非法串流發放收費英超球賽直播　首宗案件引用「傳播權利」

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海關日前採取行動拘捕兩人，涉嫌非法轉播英超賽事。(海關圖片)

海關日前採取行動拘捕兩人，涉嫌非法轉播英超賽事。(海關圖片)

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海關首次引用版權修訂條例中的「傳播權利」，打擊非法發放收費足球賽事直播。一對父子被捕，獲准保釋候查。

海關早前接獲版權擁有人舉報，指有用戶在網上自設網頁，以串流技術向其他人傳播收費的海外足球賽事。海關前日在英超曼城對阿仙奴賽事直播期間實時監控網上串流活動，同時派員突擊搜查樂富1個住宅單位，拘捕69歲已退休的男戶主，和43歲報稱電腦程式員的收費電視頻道登記人。海關指2人經營的網頁在高峰期有逾200名用戶登入，非法收看球賽直播，仍在調查2人有無從中獲利，亦不排除有更多人被捕。

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涉案人士自設網頁發放收費球賽直播

海關指涉案人士事先登記收費電視頻道收看足球賽事，但有別於一般用家，涉案人士利用專用的電子設備，將電視頻道分流到電腦伺服器上，再透過串流軟件將收費足球賽事傳播給其他用戶觀看。涉案人士又自設網頁，指引用戶可在自己的電腦或流動設備上安裝相應的應用程式，再透過特定的串流連結免費收看收費的足球賽事。

海關在單位檢獲一部由收費電視頻道提供的電視解碼器、一部疑用作非法串流的電腦伺服器、一部遙距操作伺服器的手機、一批電子設備和影音器材，市值約2萬元。

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nowTV接通知後向海關舉報

nowTV回覆傳媒查詢稱，接獲客戶通知後向海關舉報，懷疑有網站未經授權非法傳播nowTV節目，主要涉及英超賽事直播，又歡迎海關採取行動，保障知識產權，不排除向有關人士或機構提出民事索償。

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