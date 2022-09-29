海關拘捕一對夫婦涉走私六合彩彩票 凍結名下100萬元資產

海關本月21日偵破一宗走私六合彩彩票案件，今日(29日)再拘捕一對夫婦，二人涉嫌參與「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)及走私活動。

檢獲28萬元現金凍結名下100萬元資產

海關跟進調查該宗走私案件期間，根據情報鎖定一名本地女子，她涉嫌於9月21日到兩個投注站購買共約1.6萬張六合彩彩票。經深入調查後，海關人員今日採取執法行動，突擊搜查一個位於荃灣的住宅單位，檢取約28萬元現金、多部手提電話及一批銀行卡和船務文件，並以洗黑錢及企圖輸出未列艙單貨物罪名拘捕一名48歲本地女子和她的49歲丈夫。海關亦已凍結兩人名下超過100萬元的資產。案件仍在調查中，兩名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

洗黑錢和走私均屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]舉報懷疑參與洗黑錢或走私的活動。