海關拘捕網上電器零售商男職員 涉以不良營商手法銷售冷氣機呃58萬訂金

海關上周接獲多名市民舉報，指一間在網上售賣電器的零售商突然結業，導致大量購買冷氣機及其安裝服務的顧客蒙受損失。海關非常關注事件，立刻採取跟進行動，以《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪名方向作出調查。至前日(12日)，海關拘捕涉案公司一名35歲男職員，他已獲准保釋候查，海關正追緝該公司的負責人，不排除有進一步拘捕行動。

總共牽涉157部冷氣機 涉款約58萬港元

海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷表示，自上周起陸續收到市民報案，截至昨日共錄得93宗案件，當中部分受害者來自屯門區及北區，總共牽涉157部冷氣機、涉款約58萬港元，其中一宗最高損失則為2萬港元。海關已聯絡大部分報案人士，並為他們錄取口供，以了解詳細情況。她解釋，受害者透過網上訂購相關冷氣機及安裝服務，並且繳交訂金，惟至今年9月，他們尚未收貨，卻收到涉事公司結業的消息。

根據《商品說明條例》，任何商戶在接受消費者就某件商品付款時，若然意圖不供應；或供應與原定商品有很大差異的貨物；或無合理理由，未能在指定時間提供貨物，均屬違法，一經定罪，最高可罰款50萬港元及判監5年。海關表示，一直致力打擊不良營商手法，以保障消費者的權益，專案隊伍正全力跟進相關個案，亦會重視及認真地對待每一宗案件。海關呼籲，商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買電器時亦應光顧信譽良好的商戶。