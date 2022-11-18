海關拘15人 檢10萬件世界盃高仿國家隊球衣

部分球迷趁世界盃熱潮，購買愛隊最新波衫作支持。不法分子看準有利可圖，製作及銷售「老翻」球衣，海關過去兩周偵破20宗相關案件，拘捕15人，涉嫌走私冒牌球衣，檢獲10萬件，市值5,000萬元，檢獲貨值及數量破單一行動紀錄。海關形容該批懷疑冒牌球衣的仿真度極高，籲市民光顧信譽良好的商店。

檢獲懷疑冒牌球衣包括西班牙、德國、荷蘭和阿根廷等國家隊球隊，全部是即將出戰世界盃。海關初步調查顯示，一般冒牌球衣在本地售價是200至250元，運往海外後售500元，正貨則售由600至1,300元。

海關上月31日至上周三(9日)採取行動，在深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，截查14輛入境貨車，檢獲9.2萬件懷疑冒牌足球球衣，估計市值逾4,600萬元，拘捕14名貨車司機(34至64歲)。根據進一步情報分析，上周突擊檢查5間位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，再撿獲8,400件懷疑冒牌球衣、約值430萬元。海關上周四(10日)在觀塘拘一名52歲經營網店男子，即場檢獲3件懷疑冒牌球衣。海關相信這批球衣會轉口到歐洲、南美洲，小部分在本地派遞。

海關版權及商標調查(行動)課版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，冒牌球衣包括參與世界盃最新版國家隊球衣，以巴西及阿根廷的貨量最多；並指今次檢獲球衣仿真度高，包括模仿正版球衣，採用立體織字；掛有說明該件球衣的顏色及尺寸等資訊吊牌，附有QR Code可連結到正版網站。