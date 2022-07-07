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2022-07-07 12:07:27

海關拘6名旅遊公司職員 涉不良手法脅迫顧客購買會籍

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海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組指揮官楊郁文。(海關直播截圖)

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組指揮官楊郁文。(海關直播截圖)

海關昨日（6日）拘捕6名旅遊度假推廣公司職員，年齡介乎21至63歲，並檢取一批與案有關的文件及手機，他們涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售旅遊度假會籍，違反《商品說明條例》（《條例》）。 

海關早前接獲舉報，指一間位於尖沙咀的旅遊度假推廣公司的銷售人員於銷售旅遊度假會籍期間，涉嫌遺漏或隱藏重要資料，未有向顧客表明於繳付會籍費用後，仍需要繳交額外費用以使用相關服務。該公司在銷售過程中向一名顧客訛稱可以讓其免費成為會員。惟顧客簽署文件後，銷售人員隨即表示需要購買指定金額的旅遊度假會籍，才可成為會員，最終令該名顧客購買相關會籍。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即觸犯《條例》中誤導性遺漏的罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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