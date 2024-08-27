海關指3款不安全嬰兒衣服或致窒息 家長應停止讓嬰兒穿著

香港海關今日（27日）提醒市民留意3款不安全嬰兒衣服，測試結果顯示該3款衣服的繩帶有導致嬰兒窒息及受傷的潛在危險，為免發生意外，家長應停止讓嬰兒穿著該3款衣服。



海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有3款懷疑不安全的嬰兒衣服出售。海關人員隨即在各區進行巡查，並試購該3款產品送往化驗所作安全測試。測試結果顯示，該3款嬰兒衣服的上胸繩帶有勒緊嬰兒導致窒息的潛在危險。同時，其中1款的繩帶末端鬆散，若嬰兒的手指被繩帶緊纏，可影響其手指的血液循環。而另1款的繩帶則過長，或會纏着其他物件而令嬰兒受傷，其樣本含有的甲醛成分亦超出相關安全標準的上限，涉嫌違反《消費品安全條例》的一般安全規定。