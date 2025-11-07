海關掃毒遇刀斬3人傷 關長陳子達︰有足夠裝備訓練

海關在土瓜灣上門緝毒期間，遭持刀兇徒施襲，3名海關人員受傷。警方到場增援破門入屋，兇徒已經逃離現場。保安局長鄧炳強強烈譴責暴力行為。海關關長陳子達強調，屬突發情況，強調執法人員有足夠裝備及訓練。

3名傷者包括督察、高級關員及關員，由救護車送到伊利沙伯醫院，手臂和腳受傷，送院清醒，全部情況穩定，兩人須留院。

事發於昨午5時許，7名海關人員到土瓜灣定安大廈一個住宅單位調查毒品案，期間屋內一名男子突然持菜刀衝出施襲，3名海關人員受傷。兇徒一度反鎖單位，警員接報增援，破門入屋時發現兇徒已逃離現場。案發大廈後巷遺留一把菜刀，相信是兇徒遺下。警方在大廈外拉起封鎖線，反恐特勤隊隊員在附近搜捕，有警員身穿防刺背心及手持盾牌入大廈了解。