海關提醒留意一款無線雷射筆　溫度超標功率過強有潛在危險

香港海關提醒市民留意一款有引致受傷的潛在危險的無線雷射筆，為安全起見，市民應停止使用。

超過允許限值 的 35%

海關人員早前進行巡查並試購多款無線雷射筆作安全測試，結果發現其中一款在電池短路的情況下，其可觸及外殼的溫度測試結果達78.4℃，超過了允許的限值58℃的35%，因而不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。此外，該無線雷射筆附有「3R類雷射筆產品」標籤，但測試結果顯示該產品屬雷射輸出功率等級較強的3B類。因此，有關零售商及入口商涉嫌違反《商品說明條例》。