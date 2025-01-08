海關搗毒品倉及「太空油」製毒工場　檢2000萬元毒品

香港海關昨日(7日) 進行反毒品行動並破獲兩宗毒品案件，拘捕2名男子，並檢獲2,000萬元毒品。 銅鑼灣毒品庫檢 1800 萬元冰毒 第一宗案件中，海關人員經深入調查後，鎖定一名懷疑管控銅鑼灣一個毒品儲存倉庫的外籍男子，昨日突擊搜查有關單位，在內檢獲33公斤冰毒，市值1,800萬元，並在單位內拘捕一名報稱按摩師的41歲男子，現已被落案控告一項「販運危險藥物」罪名，將於明日(9日)在東區法院提堂。

元朗工場製作「太空油」煙彈 第二宗案件中，海關發現有販毒集團於元朗經營製毒工場，該工場涉及製造「太空油」煙彈。待時機成熟後，海關人員昨日在大埔街頭截查一名男子，從他手持的膠袋檢獲約1公斤懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子，並將其押解到元朗一處所調查。在處所內再檢獲1.9公斤「太空油」、60克霹靂可卡因、13個「太空油」煙彈、41支含四氫大麻酚的電子煙及一批懷疑用作製毒及毒品包裝工具，包括超過1,500個煙彈空殼及部件，市值約200萬港元。被捕男子37歲，報稱無業，已被控以3項販運危險藥物罪及一項管有第一部毒藥罪的罪名，明日在粉嶺裁判法院提堂。

工場材料約可製成 6,000 個煙彈 海關指販毒集團懷疑在「太空油」中，加入不同類型的香精，吸引年輕人吸食。根據初步調查，工場內所發現的煙彈空殼及「太空油」，約可製成6,000個煙彈，海關相信今次已成功瓦解一個「太空油」煙彈製造工場，並阻止大批「太空油」煙彈流入市面。