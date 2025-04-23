海關搗破15間派對房間　提供逾40萬疑侵權卡拉OK歌曲　檢43萬元影音器材

海關在本月3日至17日期間，搗破15間提供侵權卡拉OK歌曲的派對房間，檢獲了15套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機及一批影音器材，估計市值約43萬元。經初步估算所檢獲的卡拉OK機一共載有超過40萬首懷疑侵權歌曲。共拘捕了四男四女，年齡介乎22至44歲，全為派對房間的負責人，涉嫌違反版權條例。海關指，案件仍然在調查中，不排除會有更多人被捕。
海關在臨近復活節假期前夕，留意到市面上有派對房間增加宣傳，在掌握線報分析並經過深入調查後成功鎖定目標，在版權持有人的協助下，於全港多區包括屯門、葵涌、觀塘及九龍灣突擊搜查了15間派對房間，發現其經營者涉嫌在業務過程中，管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。涉案派對房間一般設有最低消費，收費約為800元，或按人頭收費每位200元至300元，歌曲由70、80年代至近年最新的流行曲均有。
香港海關版權及商標調查科、版權及商標科技罪案調查組調查主任文玉瑩指，被捕人一般會出現兩種犯案手法。派對房間的負責人在面對顧客查詢時，往往只會簡單提供派對房間的所屬區域，直到顧客繳付了全數金額，並在使用派對房間當日才會透露詳細地址；另一方面，派對房間一般以自助形式營運，負責人會預先將派大門密碼交給顧客，讓其自行進入，期間並無任何負責人員或店員駐守。海關相信涉案派對房間的負責人企圖利用以上方式，以逃避海關人員的偵查。另外，海關在行動中留意到，分別有8間位於工業大廈及1間位於商業寫字樓的派對房間，涉嫌違反了地契條款，已轉交給地政總署作進一步調查。
海關提醒，根據版權條例，任何人在未得到版權持有人特許下，在任何貿易或業務過程中，管有侵犯版權的複製品，以期令任何人可以使用該複製品即屬違法，一經定罪最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。海關重申繼續嚴厲執法，不定期進行對派對房間的放蛇行動；亦呼籲市民應該尊重知識產權，切勿光顧這些使用侵權歌曲的派對房間。