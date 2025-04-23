海關搗破15間派對房間　提供逾40萬疑侵權卡拉OK歌曲　檢43萬元影音器材

海關在本月3日至17日期間，搗破15間提供侵權卡拉OK歌曲的派對房間，檢獲了15套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機及一批影音器材，估計市值約43萬元。經初步估算所檢獲的卡拉OK機一共載有超過40萬首懷疑侵權歌曲。共拘捕了四男四女，年齡介乎22至44歲，全為派對房間的負責人，涉嫌違反版權條例。海關指，案件仍然在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關在臨近復活節假期前夕，留意到市面上有派對房間增加宣傳，在掌握線報分析並經過深入調查後成功鎖定目標，在版權持有人的協助下，於全港多區包括屯門、葵涌、觀塘及九龍灣突擊搜查了15間派對房間，發現其經營者涉嫌在業務過程中，管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。涉案派對房間一般設有最低消費，收費約為800元，或按人頭收費每位200元至300元，歌曲由70、80年代至近年最新的流行曲均有。