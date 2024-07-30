海關斥60萬研AI技術 數秒分析6000相片縮調查時間

科技罪行日新月異，執法部門打擊罪案、搜集證據要與時間競賽。海關電腦法證所近日研發人工智能(AI)技術，將證據副本匯入系統，輸入簡單及具邏輯性指令，協助分析，只需2至3秒便可從逾6,000張相片中尋找到合符指令的相片，大大縮短電腦法證人員的分析時間，加快調查進度。海關強調，該技術只作輔助用途，電腦分析後，部門人員會再次檢查結果。

海關2000年成立電腦法證所，負責收集、保存和分析案中電子證據，再將驗證結果呈交法庭舉證。近年平均每年處理逾100宗罪案，除侵權及危險藥物案件外，亦包括洗黑錢和走私等；為確保證據完整，海關在獲得法庭手令或合法授權後，會先將證據複製，再由部門人員以肉眼分析電子證據，零碎證據中尋找犯罪線索，極耗時間。