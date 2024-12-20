海關機場偵破83宗毒品案 市值1.6億 毛公仔陶瓷擺設藏可卡因K仔

聖誕及新年是聚會和社交活動的高峰期，青少年接觸毒品機會或增加。海關自上月起採取連串緝毒行動；截至本月16日，共偵破83宗販毒案件。行動中檢獲373公斤懷疑毒品，市值約1.6億元，拘捕22人。海關指，毒販透過迂迴和特別的收藏手法，企圖掩飾罪行；已成功堵截來自北美洲等地的毒品流入市面。

偵破的83宗案件中，15宗航空旅客販毒案，68宗空運貨物案；檢獲的373公斤懷疑毒品包括大麻、冰毒、氯胺酮、可卡因和近年新興的太空油。毒品調查科機場調查課署理指揮官王雅珊表示，檢獲的毒品中大麻有100公斤，較去年同期上升逾六成；冰毒有43公斤，增長超過4倍。她指，海關成功堵截來自北美及泰國的大麻、歐洲的氯胺酮及北美的冰毒流入市面。