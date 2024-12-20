海關機場偵破83宗毒品案 市值1.6億 毛公仔陶瓷擺設藏可卡因K仔

聖誕及新年是聚會和社交活動的高峰期，青少年接觸毒品機會或增加。海關自上月起採取連串緝毒行動；截至本月16日，共偵破83宗販毒案件。行動中檢獲373公斤懷疑毒品，市值約1.6億元，拘捕22人。海關指，毒販透過迂迴和特別的收藏手法，企圖掩飾罪行；已成功堵截來自北美洲等地的毒品流入市面。
偵破的83宗案件中，15宗航空旅客販毒案，68宗空運貨物案；檢獲的373公斤懷疑毒品包括大麻、冰毒、氯胺酮、可卡因和近年新興的太空油。毒品調查科機場調查課署理指揮官王雅珊表示，檢獲的毒品中大麻有100公斤，較去年同期上升逾六成；冰毒有43公斤，增長超過4倍。她指，海關成功堵截來自北美及泰國的大麻、歐洲的氯胺酮及北美的冰毒流入市面。
可卡因藏毛公仔圖掩耳目
海關機場科航空旅客組高級督察梁志鵬表示，15宗在香港機場入境大堂被偵破的案件，檢獲112公斤懷疑毒品，估計市值超過4,400萬元。部分案件涉及毒販採用迂迴路線和特別收藏手法。例如一名男子從法國經埃塞俄比亞飛抵本港，海關為他清關時，在其手提行李和背囊發現3隻有重新縫合痕跡的毛公仔，經核查後最終發現內藏11公斤懷疑可卡因，市值約790萬元。
此外，海關在各空運貨站及空郵中心，檢獲合共261公斤懷疑毒品，市值逾1億港元。有毒販把毒品藏在陶瓷雪人擺設內，並以空郵速遞到港。海關以X光檢查後發現有異常，隨即打開擺設檢查，最終檢獲8.5公斤懷疑氯胺酮，市值約400多萬元。
針對近期新興的「太空油」，海關機場科人員過去一個半月偵破11宗案件，檢獲18公斤由印度寄來本港的「依托咪酯」，有關粉末可製成5.4萬多個太空油煙彈，市值1,900萬元，拘捕5名收件人。