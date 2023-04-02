海關機場天水圍拘2男 檢獲毒品市值310萬元

首宗案件中，海關3月18日透過風險評估，在機場檢查一件從德國法蘭克福經阿拉伯聯合酋長國杜拜抵港、報稱載有裝飾品的空運貨物。經檢驗後，海關人員發現貨物內的4幅掛畫藏有懷疑氯胺酮，共重約3.6公斤。海關人員逐於昨日展開監控遞送行動，在粉嶺拘捕一名29歲的懷疑涉案男子。

香港海關於3月18日和昨日（1日）在香港國際機場和天水圍破獲兩宗毒品案件，檢獲共約3.6公斤懷疑氯胺酮、約1公斤懷疑可卡因和約60克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約310萬元，並拘捕兩名男子。

海關人員於第二宗案件中檢獲懷疑可卡因、懷疑霹靂可卡因和一批製毒及包裝工具。

而第二宗案件中，海關人員昨日在天水圍一帶進行反毒品行動，期間發現一名形跡可疑的男子，於是上前截查。經檢查後，海關人員在其背囊檢獲約一公斤懷疑可卡因，遂把該名22歲的男子拘捕。

天水圍單位搜獲製毒工具

海關人員其後押解該名被捕男子到附近一個住宅單位進行搜查，再檢獲約60克懷疑霹靂可卡因和一批製毒及包裝工具。兩宗案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。