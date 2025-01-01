海關機場檢940萬元可卡因和氯胺酮 3男子被捕

海關昨日(12月31日)在香港國際機場偵破3宗販運危險藥物案件，共檢獲約4.5公升懷疑液態可卡因和約12公斤懷疑氯胺酮，估計市值約940萬元。所有被捕人士已各被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日(2日)在西九龍裁判法院提堂。
紅酒茶葉袋等作掩飾
首宗案件涉及一名26歲的男旅客，他昨日從巴西聖保羅經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱的2支紅酒及3支個人護理產品中，檢獲約4.5公升懷疑液態可卡因，遂把他拘捕。
第二宗案件涉及一名32歲、昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的男旅客。海關人員清關時，在他的手提行李內發現以茶葉袋包裝的懷疑氯胺酮，重約兩公斤。他隨即被捕。
第三宗案件涉及一名46歲男旅客，他昨日從法國巴黎飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱的蛋白粉包裝中檢獲約10公斤懷疑氯胺酮，該名男子隨即被捕。
海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。