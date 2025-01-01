熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-01-01 20:43:30

海關機場檢940萬元可卡因和氯胺酮 3男子被捕

分享：
海關在機場檢獲940萬元可卡因和氯胺酮。

海關在機場檢獲940萬元可卡因和氯胺酮。

adblk5

海關昨日(12月31日)在香港國際機場偵破3宗販運危險藥物案件，共檢獲約4.5公升懷疑液態可卡因和約12公斤懷疑氯胺酮，估計市值約940萬元。所有被捕人士已各被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日(2日)在西九龍裁判法院提堂。

紅酒茶葉袋等作掩飾

首宗案件涉及一名26歲的男旅客，他昨日從巴西聖保羅經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱的2支紅酒及3支個人護理產品中，檢獲約4.5公升懷疑液態可卡因，遂把他拘捕。
　　 
 第二宗案件涉及一名32歲、昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵本港的男旅客。海關人員清關時，在他的手提行李內發現以茶葉袋包裝的懷疑氯胺酮，重約兩公斤。他隨即被捕。

第三宗案件涉及一名46歲男旅客，他昨日從法國巴黎飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱的蛋白粉包裝中檢獲約10公斤懷疑氯胺酮，該名男子隨即被捕。　

adblk6
海關在機場檢獲940萬元可卡因和氯胺酮。 海關在機場檢獲940萬元可卡因和氯胺酮。 海關在機場檢獲940萬元可卡因和氯胺酮。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 