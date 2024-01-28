海關機場破兩走私瀕危物種案 45歲婦東京抵港藏64隻活龜值65萬

海關偵破兩宗旅客走私瀕危物種的案，檢獲約230克懷疑受管制屬瀕危物種的老虎牙、約128克懷疑受管制的穿山甲肉及64隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值共約70萬元，並拘捕1男1女。兩宗案件已轉交漁農自然護理署跟進。被捕男子被控以一項未根據並按照出口許可證的規定出口附錄I物種的標本罪名，而被捕女子亦已被控以一項未根據並按照入口許可證的規定入口附錄II物種的標本罪名，兩人明日各自在西九龍裁判法院提堂。

男子抵港轉船往蛇口藏老虎牙和穿山甲肉 首宗案件於1月26日揭發，一名50歲過境男旅客從尼日利亞經埃塞俄比亞飛抵本港，準備乘搭跨境渡輪前往蛇口。海關人員於機場海天中轉大樓檢查該名男子的行李時，在其寄艙行李中搜出該批市值約5萬元的老虎牙和穿山甲肉。老虎牙和穿山甲肉屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種標本，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）所管制。

第二宗案件涉及一名昨日（27日）從日本東京飛抵本港的45歲女旅客。海關人員替她清關時，在其寄艙行李發現該批懷疑屬《條例》所列明的瀕危活龜，市值約65萬元。