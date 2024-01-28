熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-28 20:37:00

海關機場破兩走私瀕危物種案 45歲婦東京抵港藏64隻活龜值65萬

分享：
海關昨日在香港國際機場一號客運大樓檢獲六十四隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜。

海關昨日在香港國際機場一號客運大樓檢獲六十四隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜。

海關偵破兩宗旅客走私瀕危物種的案，檢獲約230克懷疑受管制屬瀕危物種的老虎牙、約128克懷疑受管制的穿山甲肉及64隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值共約70萬元，並拘捕1男1女。兩宗案件已轉交漁農自然護理署跟進。被捕男子被控以一項未根據並按照出口許可證的規定出口附錄I物種的標本罪名，而被捕女子亦已被控以一項未根據並按照入口許可證的規定入口附錄II物種的標本罪名，兩人明日各自在西九龍裁判法院提堂。

海關檢老虎牙和穿山甲肉。

海關檢老虎牙和穿山甲肉。

男子抵港轉船往蛇口藏老虎牙和穿山甲肉

首宗案件於1月26日揭發，一名50歲過境男旅客從尼日利亞經埃塞俄比亞飛抵本港，準備乘搭跨境渡輪前往蛇口。海關人員於機場海天中轉大樓檢查該名男子的行李時，在其寄艙行李中搜出該批市值約5萬元的老虎牙和穿山甲肉。老虎牙和穿山甲肉屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》所列明的瀕危物種標本，在本港受《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）所管制。
第二宗案件涉及一名昨日（27日）從日本東京飛抵本港的45歲女旅客。海關人員替她清關時，在其寄艙行李發現該批懷疑屬《條例》所列明的瀕危活龜，市值約65萬元。

海關提醒市民，切勿攜帶受管制物品進出香港。根據《條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受