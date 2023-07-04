海關檢市值680萬冒牌電子產品拘4男

海關一連三星期採取特別執法行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌電子產品活動。行動中，海關共偵破17宗相關案件，檢獲超過2.6萬件懷疑冒牌電子產品，包括耳機、手提電話、電子手表和手提電話配件，估計市值超過680萬元，拘捕4名男子。案件仍在調查中，4名被捕男子現正保釋候查。海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖或網站，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。

海關早前透過風險管理及情報分析，於多間本地速遞公司及物流公司偵破15宗相關案件，檢獲超過1.9萬件懷疑冒牌電子產品，估計市值超過460萬元。跟進調查後，海關相信部分檢獲的懷疑冒牌電子產品會由本港寄出，其餘則會轉口往海外地區。海關人員隨即於6月16日採取監控派遞行動，在柴灣一棟工廈外拘捕一名25歲的寄貨男子。該名被捕人士試圖經速遞公司寄出一批懷疑冒牌耳機。

兩入境貨車截市值過百萬元冒牌電子產品

另外，海關透過風險評估，分別於文錦渡管制站和深圳灣管制站偵破2宗相關案件。海關人員於6月13日和27日先後截查兩輛入境貨車，在車上檢獲共約1,800件懷疑冒牌電子產品，估計市值超過100萬元，並拘捕兩名分別52歲和60歲的男貨車司機。跟進調查顯示，部分檢獲的懷疑冒牌電子產品會於本港銷售，其餘則會轉口往海外地區。海關人員逐採取兩次監控派遞行動，分別於6月14日和26日在觀塘兩個工廈單位內再檢獲約1,400部懷疑冒牌手提電話和3,900件懷疑冒牌手提電話配件，估計市值超過120萬元，並拘捕一名39歲店鋪男負責人。