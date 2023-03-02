海關檢私煙毒品增七成 涉旅遊服務投訴隨通關上升

海關去年偵破7,148宗案件中，私煙案佔最多、約48%，有3,400多宗，案件宗數雖按年少約一成半，惟檢獲量多約七成，超過7.3億支，創歷年新高，單一最大宗的私煙案，涉7,790萬支私煙，總值2.22億元。何珮珊表示，「疫情令全球供應鏈緊張，導致運輸延誤及成本增加，因此私煙集團傾向以海路、每次走私大批私煙入口香港，並增加私煙存量穩定供應」海關因情報分析及採取源頭打擊策略奏效，成功堵截。

海關昨發表2022年工作總結，全年偵破7,148宗案件，比前年跌8%，當中約48%涉及私煙，並提及疫情下偵破大宗私煙及販毒等罪案趨升，檢獲私煙及毒品量按年激增七成。海關關長何珮珊形容，無論緝毒、堵截走私、打擊私煙等都取得成效。

海關檢6.9噸毒品按年升七成

佔第二多的是毒品案、佔總數13%，海關去年偵破931宗相關案件，比前年微升3%，共檢獲6.9噸毒品，數量亦按年增加七成。何珮珊表示，販毒活動亦日漸國際化及集團式，以致近年偵破空運及海運的重大案件數量明顯上升，主要涉及冰毒及可卡因。何又指，販毒集團在疫情期間改以快遞及郵件、大型空運貨品等偷運毒品抵港，不過隨住各國放寬入境限制，從旅客身上搜得毒品的數量，已由前年的3.1公斤，升至去年的25公斤，料全面通關後，從旅客身上搜出毒品案將增加。

私煙之外的走私案方面，以電器及電子產品為主，其次是食物和肉類，去年偵破226宗案件，按年下跌3%，檢獲總值超過13億元貨品，按年下跌44%。何珮珊稱，走私集團在疫情期間，多次轉變走私路線，涉及高馬力快艇、漁船、躉船、內河船及遠洋船等。

重視水貨問題中港合作打擊

另外，何珮珊提到，去年中下旬本港出入境防疫限制陸續放寬，市民外遊增加，海關去年收到旅遊服務的舉報有所提升，由2021年173宗增至去年的232宗，涉及旅遊會籍、訂購酒店機票等，隨著旅遊業復常，海關會繼續留意有關情況。而隨著香港與內地全面通關，何珮珊指，高度重視水貨問題，正積極收集水貨集團情報，密切留意對關口秩序帶來的影響，並已與內地舉辦會議，合作打擊水貨活動。