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2024-06-16 18:34:45

海關檢140萬粒受管制藥物 一半屬壯陽藥 市值八千萬

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海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩講述行動詳情。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩講述行動詳情。

海關瓦解兩個走私藥物集團，並搗破兩個走私藥物的包裝及儲存中心，檢獲140萬粒藥物，當中包括受規管藥物，市值約8千萬元。行動共拘捕4名女子，包括3名外籍人士。今次案件屬海關有紀錄以來，以單一行動計算，檢獲最多受管制藥物及藥劑製品的行動。

海關表示，上月在機場截查一件由香港出口意大利的郵包，發現22粒受規管壯陽藥，調查後鎖定兩個走私藥物集團，並發現分別位於梅窩及新蒲崗的走私藥物包裝及儲存中心。經調查後，先在本月3日瓦解位於梅窩的集團，拘捕2人，發現約60萬粒走私藥物；其後在昨日，再瓦解活躍在新蒲崗的另一個集團，同樣拘捕兩人，在一幢工廈發現80萬粒走私藥物。

藥物透過本地郵政局寄往逾60個國家

海關又發現兩個集團犯案手法接近，會派人在包裝及儲存中心提取藥物，再到港九新界不同郵政局，郵寄到超過60個國家；而且會租用單位，用作包裝及儲存中心，及利用外籍人士進行包裝及郵寄工作，甚至倉儲，藥物擺設及分類都相當接近，海關不排除兩個集團都屬於同一大集團下的分支。

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海關說，檢獲藥物的生產地大部分在印度，主要屬於仿製藥，當中一半屬於壯陽藥，亦有包括抗抑鬱藥、精神病藥等，當運到香港後，會送到梅窩及新蒲崗的儲存中心，集團按需求將藥物拆裝及郵寄到外國，同時不排除走私集團以正廠價錢售賣藥物，以牟取暴利。海關表示，今次檢獲的藥物非常龐大，在近年屬相當罕見，估計兩個集團運作不多於3個月，相信沒有涉案藥物流出香港市面。

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