海關檢140萬粒受管制藥物 一半屬壯陽藥 市值八千萬

海關瓦解兩個走私藥物集團，並搗破兩個走私藥物的包裝及儲存中心，檢獲140萬粒藥物，當中包括受規管藥物，市值約8千萬元。行動共拘捕4名女子，包括3名外籍人士。今次案件屬海關有紀錄以來，以單一行動計算，檢獲最多受管制藥物及藥劑製品的行動。
海關表示，上月在機場截查一件由香港出口意大利的郵包，發現22粒受規管壯陽藥，調查後鎖定兩個走私藥物集團，並發現分別位於梅窩及新蒲崗的走私藥物包裝及儲存中心。經調查後，先在本月3日瓦解位於梅窩的集團，拘捕2人，發現約60萬粒走私藥物；其後在昨日，再瓦解活躍在新蒲崗的另一個集團，同樣拘捕兩人，在一幢工廈發現80萬粒走私藥物。
藥物透過本地郵政局寄往逾60個國家
海關又發現兩個集團犯案手法接近，會派人在包裝及儲存中心提取藥物，再到港九新界不同郵政局，郵寄到超過60個國家；而且會租用單位，用作包裝及儲存中心，及利用外籍人士進行包裝及郵寄工作，甚至倉儲，藥物擺設及分類都相當接近，海關不排除兩個集團都屬於同一大集團下的分支。
海關說，檢獲藥物的生產地大部分在印度，主要屬於仿製藥，當中一半屬於壯陽藥，亦有包括抗抑鬱藥、精神病藥等，當運到香港後，會送到梅窩及新蒲崗的儲存中心，集團按需求將藥物拆裝及郵寄到外國，同時不排除走私集團以正廠價錢售賣藥物，以牟取暴利。海關表示，今次檢獲的藥物非常龐大，在近年屬相當罕見，估計兩個集團運作不多於3個月，相信沒有涉案藥物流出香港市面。