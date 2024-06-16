海關檢140萬粒受管制藥物 一半屬壯陽藥 市值八千萬

海關瓦解兩個走私藥物集團，並搗破兩個走私藥物的包裝及儲存中心，檢獲140萬粒藥物，當中包括受規管藥物，市值約8千萬元。行動共拘捕4名女子，包括3名外籍人士。今次案件屬海關有紀錄以來，以單一行動計算，檢獲最多受管制藥物及藥劑製品的行動。

海關表示，上月在機場截查一件由香港出口意大利的郵包，發現22粒受規管壯陽藥，調查後鎖定兩個走私藥物集團，並發現分別位於梅窩及新蒲崗的走私藥物包裝及儲存中心。經調查後，先在本月3日瓦解位於梅窩的集團，拘捕2人，發現約60萬粒走私藥物；其後在昨日，再瓦解活躍在新蒲崗的另一個集團，同樣拘捕兩人，在一幢工廈發現80萬粒走私藥物。