海關檢2.7億元懷疑私煙 拘1314人 旅客入境超額帶200支煙 或罰逾5000元

政府2月28日宣布即時加煙稅，每包香煙零售價升至約93元，一條煙售近千元，港人北上消費頻繁，入境時抱僥倖心態，「順手」帶煙回港「慳返啲」。小心因小失大，輕則被罰2,000元定額罰款外，亦要繳付超額攜帶私煙所值稅款的5倍，如超額攜帶一條煙已被罰合共逾5千元，重則更被檢控及留案底。海關在海陸空各口岸加強搜查入境旅客，除檢控56名旅客外，同時亦向1,172名攜帶超額香煙入境旅客以罰款代替訴訟，總罰款金額達550萬元。海關呼籲市民勿以身試法。

海關在海陸空各口岸加強搜查入境旅客，截至本月14日，偵破56宗案件，拘捕56名(22至80歲)入境旅客，檢獲約8.5萬支私煙及950克雪茄，市值43萬元、應課稅值約28萬元。海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政指出，這些入境者攜帶較大量私煙，海關只要透過X光機，便無所遁形；亦有旅客以外套或特別縫製的衣服收藏，海關會加強抽查入境旅客。

就違規攜較小量超額香煙旅客，海關根據《應課稅品條例》向1,172名入境旅客作出有代價地就罪行不予檢控的安排(即以罰款代替訴訟)，涉及19.9萬支私煙、740克雪茄和540克製成煙草，市值86萬元、應課稅值63萬元，罰款金額達550萬元。歐陽文政指，有旅客額外攜帶一條共200支私煙，除定額罰款2,000元外，亦要繳付超額攜帶私煙所值稅款的5倍、即3,306元，總罰款金額達5,306元。

在販賣及零售層面，海關聯同控煙酒辦採取聯合行動，打擊公屋派發私煙傳單及買賣私煙活動。行動中，拘捕70人，包括49名買家和21名賣家，涉及買賣100至4.400支私煙，期間亦拘捕一名派發傳單的14歲男學生，個案已轉交控煙酒辦跟進。在貯存和分銷層面，海關亦聯同警方展開多次行動，於本月6日突擊搜查位於落馬洲新田的貨櫃屋，在4個貨櫃屋內檢獲約600萬支懷疑私煙，成功搗破一個大型懷疑私煙貯存倉庫。本月7日在荃灣一商場內兩間「格仔舖」內，檢獲50萬支懷疑私煙，並拘捕一名男子，首次發現有人利用商場店舖作私煙儲存庫。