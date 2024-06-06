海關檢5000冒牌藥及化妝品拘5人 高仿黃道益活絡油雙飛人藥水流市面 樽身商標 紋路 紙質助分真假

海關再搗破冒牌藥品案，檢獲逾5,000件懷疑冒牌藥物及化妝品，包括不少市民和內地遊客熱捧的「黃道益活絡油」及「雙飛人藥水」，當中部分更已流出市面。海關指涉案貨品仿真度高，但部分位置疑因成本問題而較粗疏，可比對樽身字樣、編號等區分正貨和冒牌貨，又稱不法分子以低調「打游擊」方式到市面零售店推銷，藉此減低被查獲風險。5名被捕人已獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。 海關早前接獲舉報指，有人以低價供應和出售懷疑冒牌藥物、中成藥，經深入調查和商標持有人協助下，前日突擊搜查3間位於旺角的零售店舖和一個位於火炭的儲存倉庫，檢獲約5,100件市值約62萬元的懷疑冒牌藥物和化妝品，並拘捕涉嫌違反《商品說明條例》的3男2女，包括3名供應商、商店負責人和兩名店員，年齡介乎28至90歲。

調查涉案店舖是否知悉購入假貨 懷疑冒牌的中成藥包括本地老牌藥油「黃道益活絡油」，海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍指正牌貨的樽身商標清晰可見、樽底批次編號數字置中；假貨則樽身商標較參差、批次編號偏向一邊。至於同樣疑被偽冒的法國品牌消毒藥水「雙飛人藥水」，假貨包裝說明書紙質為普通紙張、較粗糙，正貨則較為光滑，假貨樽底紋路同樣較粗糙，不及正貨般順滑。海關昨在記者會展示的部分檢獲懷疑冒牌物品，還包括SK-II護膚精華產品、何濟公止痛退熱散、強生嬰兒潤膚油、保健品正道日本心丹、Anessa防曬霜等。 陳溢龍提到，有關貨品仿真度高，並在相關零售店舖以正價出售，惟相信不法分子要顧及製作成本，因此部分防偽細節比較粗疏。海關相信部分假貨已流出市面，正調查涉案店舖是否知悉購入的是假貨。他表示，涉案供應商利用新界作儲存倉庫，並以低調隱藏和「打游擊」方式，通過俗稱「行街」的推銷員，把一些冒牌藥物的樣辦帶到不同零售店以低價兜售，從而獲取客源。他估計，不法分子擬透過有關手法減低海關追查到倉庫的風險，以及增加海關的調查難度，又相信已成功打擊有關供應商。被捕5人現已獲准保釋候查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。



黃道益活絡油

雙飛人藥水