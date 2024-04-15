海關深水埗拘3漢涉買賣私煙 檢逾千支私煙

政府在今年預算案即時增加煙草稅率約31.5%，或至私煙活動更猖獗，海關亦積極打擊。海關今日在深水埗成功偵破3宗街頭販賣私煙案件，拘捕3名男子，年齡介乎23至67歲，分別檢獲約200至800支私煙，各人已被落案控以「管有應課稅品條例適用的貨品」罪。
海關今年破179宗市內街頭賣私煙案
海關稅收罪案調查科高級調查主任史駿寧指，截至今日，海關今年共偵破179宗市內街頭販賣私煙案件，檢獲共約15萬支懷疑私煙，估計市值約61萬元，應課稅值約43萬元。案件中共179人被捕，包括160男19女，年齡介乎17至86歲，大部分為私煙買家，當中亦有年輕化的趨勢。同時，海關發現逾半案件發生在深水埗、觀塘、屯門和荃灣區一帶。而被捕人士身上檢獲的私煙由100支至超過6千支，大部分屬自用用途。
海關自2月19日起，展開代號為「風暴」的大型反私煙特別行動，在各個管制站和全港各區，從不同層面加強打擊私煙活動。行動中，海關除了在上游堵截跨境走私和在中游取締儲存及分銷私煙倉庫外，並會在下游重點打擊市內街頭私煙販賣活動。
去年私煙案例購買私煙自用人士最高判囚4個月
海關強調，買賣私煙同屬違法。於二○二三年的私煙案例中，法庭判罰購買私煙自用人士的最高刑罰為監禁4個月。海關呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法參與任何私煙活動，以免留下案底影響前途。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。