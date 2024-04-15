海關深水埗拘3漢涉買賣私煙 檢逾千支私煙

政府在今年預算案即時增加煙草稅率約31.5%，或至私煙活動更猖獗，海關亦積極打擊。海關今日在深水埗成功偵破3宗街頭販賣私煙案件，拘捕3名男子，年齡介乎23至67歲，分別檢獲約200至800支私煙，各人已被落案控以「管有應課稅品條例適用的貨品」罪。

海關今年破179宗市內街頭賣私煙案

海關稅收罪案調查科高級調查主任史駿寧指，截至今日，海關今年共偵破179宗市內街頭販賣私煙案件，檢獲共約15萬支懷疑私煙，估計市值約61萬元，應課稅值約43萬元。案件中共179人被捕，包括160男19女，年齡介乎17至86歲，大部分為私煙買家，當中亦有年輕化的趨勢。同時，海關發現逾半案件發生在深水埗、觀塘、屯門和荃灣區一帶。而被捕人士身上檢獲的私煙由100支至超過6千支，大部分屬自用用途。