海關登屯門躉船搜查檢1.2億元私煙，拘兩船員。

屯門一艘躉船走私1.2億元私煙！行動中，海關在一艘躉船上，檢獲約3,200萬支懷疑私煙，估計市值約1億2千萬元，應課稅值約7,900萬元，拘捕兩名年齡分別為22歲及27歲的本地船員。海關正調查香煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

企圖利用其他作業中的躉船進行遮擋

因應煙草稅增加，香港海關近日全方位打擊各類私煙活動，經全天候調查，稅收調查組人員鎖定一個活躍屯門區的走私香煙集團，於上周三（10日）早上，海關留意到一艘屬該集團的躉船涉進行走私活動，該躉船停泊於屯門公眾貨物裝卸區內，並企圖利用其他作業中的躉船進行遮擋及掩飾，相信不法分子進行走私活動，於是聯同港口及海域科人員，採取聯合執法行動。