海關登屯門躉船搜查檢1.2億元私煙，拘兩船員。

屯門一艘躉船走私1.2億元私煙！行動中，海關在一艘躉船上，檢獲約3,200萬支懷疑私煙，估計市值約1億2千萬元，應課稅值約7,900萬元，拘捕兩名年齡分別為22歲及27歲的本地船員。海關正調查香煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。
企圖利用其他作業中的躉船進行遮擋
因應煙草稅增加，香港海關近日全方位打擊各類私煙活動，經全天候調查，稅收調查組人員鎖定一個活躍屯門區的走私香煙集團，於上周三（10日）早上，海關留意到一艘屬該集團的躉船涉進行走私活動，該躉船停泊於屯門公眾貨物裝卸區內，並企圖利用其他作業中的躉船進行遮擋及掩飾，相信不法分子進行走私活動，於是聯同港口及海域科人員，採取聯合執法行動。
兩名船員未能提供貨物資料
海關港口及海域科其後派出高速截擊艇，前往屯門公眾卸貨區一帶進行部署，觀察目標躉船停泊在卸貨區內，但未見上落任何貨物，待時機成熟，與稅收調查組海陸兩路登船調查。船上有3隻40呎貨櫃，及兩名船員。由於他們未能提供貨物資料，引起海關懷疑，人員即場打開貨櫃，載滿香煙，當場拘捕兩名船員。
清晨走私誤以為海關鬆懈
海關發現不法分子選擇清晨時分進行走私，誤以為海關人員會放鬆警惕，又選擇剛運作的公眾貨物裝卸區，企圖減低被發現機會。海關正調查私煙來源及去向，不排除更多人被捕。海關發現是次不法分子由海路取得貨櫃，打算透過貨物裝卸區運入香港，作本地銷售用途。今年檢獲私煙數量，截至本月15日止，為3.44億支，是2022年全年7.32億支的一半。