海關破今年最大宗3億元海路走私案 遠洋船檢50噸海味及餐酒

農曆新年將至，市場對海味洋酒需求增加，海關發現有不法分子利用遠洋船大量走私，在報稱運送亞加力膠板的貨櫃裏，檢獲市值約3億元走私貨物，包括約50噸魚翅及花膠等海味、3萬支餐酒、大量電子產品等，成今年最大宗海路走私案。
海關上月26日採取行動，在葵涌貨櫃碼頭一艘駛往天津的遠洋船上，截查10個報稱載有亞加力膠板的貨櫃。但海關指，內地是亞加力膠板的主要生產地，大量進口並不常見，因此決定截查船隻，並以流動X光掃描系統檢驗貨物，揭發案件。
海關人員在該十個貨櫃內發現大量木箱，用作收藏大批懷疑走私貨物，當中以參茸海味的數量最多，共有約50噸，包括乾花膠、乾海參、乾魚翅、乾元貝和懷疑乾製大壁虎。其他貨物包括約3萬支餐酒、約30噸固體廢料、電子產品、化妝品、美容針劑和受管制瀕危物種。
海關特別調查課監督鄭德喜表示，不法分子「挖空心思」，刻意在木箱外層的包裝印上一家相信是內地經營塑膠生意公司的名稱，並以玻璃膠緊封四邊，防止海味氣味外洩，企圖避過檢查。海關其後搜查元朗一個貨倉，拘捕一名48歲物流公司男東主及一名53歲女職員。
鄭德喜指，因春節臨近，內地對高價食材需求大增。他指若這批貨物若成功運回內地，可逃避約3億元稅款；單是餐酒走私集團已可規避多達3,600萬元稅款。
較內河船走私搜查難度增
海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍則指，今次是疫情以來首次發現利用遠洋船走私貨物，由於遠洋船一般停泊香港上落貨物時間較短，相較以往常用內河船的走私模式，搜查難度增加。不法分子亦不惜利用較高運費的遠洋船，企圖掩飾走私貨物於正當貨物中，魚目混珠。