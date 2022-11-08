海關破今年最大宗3億元海路走私案 遠洋船檢50噸海味及餐酒

農曆新年將至，市場對海味洋酒需求增加，海關發現有不法分子利用遠洋船大量走私，在報稱運送亞加力膠板的貨櫃裏，檢獲市值約3億元走私貨物，包括約50噸魚翅及花膠等海味、3萬支餐酒、大量電子產品等，成今年最大宗海路走私案。

海關上月26日採取行動，在葵涌貨櫃碼頭一艘駛往天津的遠洋船上，截查10個報稱載有亞加力膠板的貨櫃。但海關指，內地是亞加力膠板的主要生產地，大量進口並不常見，因此決定截查船隻，並以流動X光掃描系統檢驗貨物，揭發案件。

海關人員在該十個貨櫃內發現大量木箱，用作收藏大批懷疑走私貨物，當中以參茸海味的數量最多，共有約50噸，包括乾花膠、乾海參、乾魚翅、乾元貝和懷疑乾製大壁虎。其他貨物包括約3萬支餐酒、約30噸固體廢料、電子產品、化妝品、美容針劑和受管制瀕危物種。