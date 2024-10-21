海關破兩案檢2.4億元懷疑私煙 2000萬支屬白牌煙

海關檢2.4億元懷疑私煙 四成為白牌煙

現時主要品牌的捲煙每包零售價約為102元，其中66.1元為煙草稅，在利之所在下，吸引不法之族挺而走險，海關過去一星期偵破兩宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,300萬支懷疑私煙，估計市值約2.4億元，應課稅值約1.7億元。當中約2000萬支檢獲的私煙為「白牌煙」，佔整體檢獲量約四成。 在報稱往佛山貨櫃檢1,100萬支懷疑私煙 首宗案件中，海關10月18日上午透過風險管理和情報分析，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從台灣抵港並準備轉運至廣東佛山，報稱載有回收金屬的40呎貨櫃。經檢查後，關員在貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙。案件仍在調查中。



海關檢2.4億元懷疑私煙 四成為白牌煙

4個40呎貨櫃藏4,200萬支懷疑私煙 第二宗案件中，海關昨日（十月十九日）上午在青衣對開海面截查一艘可疑貨船。經檢查後，關員在船上4個40呎貨櫃共檢獲約4,200萬支懷疑私煙，拘捕7名28至51歲的懷疑涉案非本地男子，包括一名船長和六名船員。案中被捕的47歲船長將被落案控以「輸入未列艙單貨物」罪，明日在西九龍裁判法院提堂。 管有售賣或購買私煙最高可罰100萬囚兩年 海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

打擊私煙面對困難和挑戰特別是「白牌煙」 海關關長何珮珊早前曾表示，海關雖然近年全力打擊私煙，但執法上仍面對困難和挑戰，特別是在「白牌煙」的問題上。因現時「白牌煙」在法律上並無定義，而「白牌煙」即是一些不太流行的香煙品牌，煙包上有健康警告字眼，但就以低價，甚至低於煙稅的價錢出售，由於進口證未有綁定這些香煙的批次，亦無標記辨識，不法犯子往往冒充已完稅香煙，令海關在執法及搜證上有困難。