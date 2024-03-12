海關破市內歷來最大宗大麻花案 物流倉檢1.15億元毒品拘一漢

近年愈來愈多人吸食大麻，臨近復活節，毒販亦加緊「入貨」，海關破獲市內歷來最大宗大麻案，在新界一個物流倉庫內，檢獲570公斤大麻花，市值約1.15億元，拘捕一名物流公司東主。海關在今年首兩個月已檢獲790公斤大麻，超出2021年全年774公斤；海關指現本地對大麻需求上升，當中不乏年輕人，會繼續加強執法。 海關上月26日根據情報，突擊搜查位於新界一個物流倉，倉內放有532箱報稱是家庭電器貨物，關員在145箱，檢獲該批共重約570公斤懷疑大麻花，跟進調查後，於上周五拘捕懷疑涉案的53歲本地男子，報稱物流公司東主，現獲准保釋候查。

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫表示，部分大麻花以錫紙袋包裝放在普通紙箱，部分混入放有空氣清新機紙箱內，不排除毒販計劃將毒品轉運到其他地方。海關相信今次行動已成功阻止大量毒品流入本港市面，正追查涉案大麻來源，不排除有更多人被捕。海關毒品調查科高級監督黃浩然表示，不排除販毒集團趁復活節假期前囤積毒品，趁長假期供應本港。 連同今次破獲案件，海關去年共檢獲9.5噸各類毒品，其中大麻佔最多，共2,400公斤。今年首兩個月已檢獲790公斤大麻，其中在航空及海運渠道緝獲220公斤大麻。期內在機場破獲42宗案件，較去年同期升3.7倍，檢獲179.5公斤，按年升1.8倍。42宗案件中，有3宗涉旅客販毒案，海關發現販毒集團涉招攬成員「帶貨來港」。