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2023-11-06 18:40:00

海關破最大宗固態冰毒案拘4人　1.1噸冰毒扮貝殼來港值6.4億 (更新)

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海關偵破歷年最大宗販運固態冰毒案，有犯罪分子將冰毒倒模成貝殼形狀，再混入真貝殼。(蘇文傑攝)

海關偵破歷年最大宗販運固態冰毒案，有犯罪分子將冰毒倒模成貝殼形狀，再混入真貝殼。(蘇文傑攝)

【18:05更新】海關破獲有紀錄以來最大宗販運固態冰毒案，檢獲約1.1噸固態冰毒，估計市值約6.4億元，行動中拘捕3男1女，年齡27至60歲，他們分別是運輸司機、拆貨場和物流公司負責人，以及負責搬運毒品的骨幹成員。海關發現有人將冰毒倒模成貝殼形狀，再混入真貝殼，企圖逃避海關偵查。

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假貝殼裡面呈晶狀物體，外面就塗上蠟質塗層，顏色和外表都與真貝殼有所不同。(蘇文傑攝) 毒販將冰毒倒模成貝殼形狀，再混入真貝殼，企圖魚目混珠。(蘇文傑攝) 海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑指，冰毒販運入本港有上升的趨勢。(蘇文傑攝) 有海關人員持槍戒備。(蘇文傑攝)

假貝殼呈晶狀物體   外面塗上蠟質塗層

海關指，上月26日在葵涌海關驗貨場，鎖定一個來自墨西哥、報稱載有海產製品的貨櫃，經X光檢查，發現600多袋貝殼中，有104袋有不尋常影像，快速毒品檢查結果顯示有人將冰毒倒模成貝殼形狀，再混入真貝殼，企圖魚目混珠。

假貝殼裡面呈晶狀物體，外面就塗上蠟質塗層，顏色和外表都與真貝殼有所不同。由於涉事貨櫃的寄貨地址是位於墨西哥一個住宅單位，而利用住宅寄運一整個貨櫃的海產屬非常罕見，加上墨西哥屬主要毒品來源地，故惹起海關懷疑。

海關：冰毒販運入港有上升趨勢

同時海關發現，有人透過通訊軟件，指示本地物流公司，將貨物由貨櫃碼頭運至上水古洞的拆貨場，再送到火炭一座工廈。海關在工廈單工搜出大量包裝工具，相信單位是毒品儲存及分銷中心。

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海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑指，計及今次案件，海關已連續兩年，破獲涉及逾1噸冰毒的案件，去年至上月檢獲的冰毒達5.3噸，較前兩年上升1.5倍，期內循海路檢獲的毒品總重量，則大幅上升2.4倍，認為冰毒販運入本港有上升的趨勢。

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