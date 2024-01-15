海關破最大宗液態可卡因案　444公斤毒品包裝成白酒掩飾

海關破獲有紀錄以來最大宗液態可卡因販毒案，檢獲444公斤液態可卡因，估計市值約4.9億元，拘捕兩名38及50歲非華裔男子。

海關上月檢查一個來自巴西、報稱裝有700多箱紅白餐酒及果汁的海路來港貨櫃，發現當中37箱是包裝成白酒的液態可卡因。海關指，部分白酒有重新包裝的痕跡，貨品重量不一，引起懷疑。海關其後展開長達26天的全天候監控行動，上周六拘捕兩人，分別負責海路運輸毒品及本地交收存儲毒品。

毒品只佔餐酒的5%

海關形容犯罪集團收藏毒品的手法高明，用大量正常餐酒掩飾，毒品只佔其中的5%，企圖魚目混珠，關員要逐箱進行毒品試劑測試，找出毒品。海關又指，販毒集團在偷運毒品的過程中有仔細分工，由前期安排海路運輸，到貨櫃抵達，然後安排本地運送，以至最後安排貨櫃接收，每一個步驟都是由不同成員負責，相信是希望透過斬件式的分工手法，擾亂調查工作。