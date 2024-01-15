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2024-01-15 17:05:00

海關破最大宗液態可卡因案　444公斤毒品包裝成白酒掩飾

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海關破最大宗液態可卡因案　444公斤毒品包裝成白酒掩飾(林靄怡攝)

海關破最大宗液態可卡因案　444公斤毒品包裝成白酒掩飾(林靄怡攝)

海關破獲有紀錄以來最大宗液態可卡因販毒案，檢獲444公斤液態可卡因，估計市值約4.9億元，拘捕兩名38及50歲非華裔男子。

海關上月檢查一個來自巴西、報稱裝有700多箱紅白餐酒及果汁的海路來港貨櫃，發現當中37箱是包裝成白酒的液態可卡因。海關指，部分白酒有重新包裝的痕跡，貨品重量不一，引起懷疑。海關其後展開長達26天的全天候監控行動，上周六拘捕兩人，分別負責海路運輸毒品及本地交收存儲毒品。 

毒品只佔餐酒的5%

海關形容犯罪集團收藏毒品的手法高明，用大量正常餐酒掩飾，毒品只佔其中的5%，企圖魚目混珠，關員要逐箱進行毒品試劑測試，找出毒品。海關又指，販毒集團在偷運毒品的過程中有仔細分工，由前期安排海路運輸，到貨櫃抵達，然後安排本地運送，以至最後安排貨櫃接收，每一個步驟都是由不同成員負責，相信是希望透過斬件式的分工手法，擾亂調查工作。

海關表示，在貨櫃抵港後，販毒集團首先指示物流公司，將貨櫃送到元朗一個地點交收，但販毒集團的成員並沒有出現接收貨櫃，經過一段時間後，才再次現身到物流公司的貨櫃場，親自提取貨櫃，將貨櫃送到青衣空地存放，希望透過突然轉變貨櫃交收的手法，嘗試觀察有否海關人員正在監控。犯罪集團又多次更改交收地點及方式，企圖利用突擊手法，逃避海關追查。

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