海關破歷來最大宗洗黑錢案　涉款140億拘7人 (更新)

【2月16日更新】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，並凍結1.65億元資產。海關稱不法集團涉嫌開設多間空殼公司和傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以海量的虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。調查人員由於發現有關貿易紀錄、報關紀錄和銀行交易帳存在極大差異，遂作出資金分析和跟蹤調查，從而揭發案件。

主腦為 34歲非華裔人士 透過保險經紀招攬本地人犯案 海關財富調查科高級監督葉冬菁交代案情指，集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，與家人在本港開設大量空殼公司和傀儡戶口，其中12個戶口作為洗黑錢的操作，並透過一名任職保險經紀的中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民犯案，該3名本港居民亦是今次案中的被捕人，過程中該3名本地居民協助開立3間空殼公司及至少18個銀行戶口，有關銀行戶口接取本地及海外款項後，便會進行複雜及頻繁的交易，進行多重的洗錢工作。

海關指，有戶口就曾經單日最高入帳1億元，最高的單一交易亦達到4,800萬元，形容金額之高令人咋舌，同時出入帳次數亦是非常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式，從而使得今次案件涉款數字達140億元。 海關在調查中亦發現兩個地方，一是涉款金額中有多達29億元，與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，二是相信不法集團一直以國際貿易的名義，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。