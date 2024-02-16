海關破歷來最大宗洗黑錢案　涉款140億拘7人 (更新)

【2月16日更新】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，並凍結1.65億元資產。海關稱不法集團涉嫌開設多間空殼公司和傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以海量的虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。調查人員由於發現有關貿易紀錄、報關紀錄和銀行交易帳存在極大差異，遂作出資金分析和跟蹤調查，從而揭發案件。
主腦為34歲非華裔人士 透過保險經紀招攬本地人犯案
海關財富調查科高級監督葉冬菁交代案情指，集團主腦是一名34歲非華裔本地居民，與家人在本港開設大量空殼公司和傀儡戶口，其中12個戶口作為洗黑錢的操作，並透過一名任職保險經紀的中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民犯案，該3名本港居民亦是今次案中的被捕人，過程中該3名本地居民協助開立3間空殼公司及至少18個銀行戶口，有關銀行戶口接取本地及海外款項後，便會進行複雜及頻繁的交易，進行多重的洗錢工作。
海關指，有戶口就曾經單日最高入帳1億元，最高的單一交易亦達到4,800萬元，形容金額之高令人咋舌，同時出入帳次數亦是非常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式，從而使得今次案件涉款數字達140億元。
海關在調查中亦發現兩個地方，一是涉款金額中有多達29億元，與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，二是相信不法集團一直以國際貿易的名義，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口，將黑錢洗白。
凍結集團1.65億元資產
海關指，在本年1月底採動行動，突擊調查九龍塘、何文田、紅磡等7個住屋單位及4個商業單位，以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕7人，包括5男2女，年齡介乎23歲至74歲，當中3人為非華裔人士，即是集體主腦及其家人，餘下4名本地人士為空殼公司和傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員和公司股東，以及一名保險經紀，所有人准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
海關在行動中檢獲多部手提電話、電腦及集團銀行和出入口文件，並檢獲8,000卡懷疑人造寶石，相信最終會出口印度，同時凍結集團及其成員名下1.65億港元資產，包括1,700萬的銀行存款，以及5個住宅單位、3個商業單位及3個車位，海關將充公有關資產，並相信行動已瓦解一個龐大的跨國洗黑錢集團。