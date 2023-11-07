海關破歷來最大宗販運固態冰毒案 1.1噸毒品製貝殼狀混真貨

毒梟費盡心思，將懷疑冰毒製成貝殼形狀再塗上蠟質塗層，再混進大量真貝殼內，企圖逃避執法人員檢查，但難逃法眼。海關破歷來最大宗販運固態冰毒案，在一個由墨西哥運抵香港的海運貨櫃內，檢獲1.1噸懷疑冰毒，黑市值6.4億元，行動中拘捕3男1女，當中27歲男子被控一項販毒罪名，其餘3人獲准保釋。
被捕4人包括60歲男司機、54歲貨倉男負責人、46歲物流公司女負責人和一名27歲無業男子。海關港口及海域科經風險評估及情報分析，鎖定一個由墨西哥經海運抵港、報稱載有海產製品的貨櫃，經檢查後檢獲該批懷疑冰毒。海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔指，貨物資料顯示寄貨人地址為墨西哥一住宅單位，由於從住宅寄出一整個貨櫃的海產製品情況罕見，加上南美洲是主要毒品來源地之一，故海關人員感到很可疑。
經X光檢查，發現逾600袋貝殼中，有104袋有不尋常影像，關員打開其中一袋貨物檢查，發現袋內裝有數十個尺寸不一的貝殼，部分外表和顏色與一般貝殼亦不同，進一步檢查後發現可疑貝殼外層包有蠟質，內藏貝殼形狀晶狀物，可疑貝殼樣本經快速毒品檢查對冰毒呈陽性反應。
海關毒品調查科第三組指揮官何明威表示，該科接手跟進案件發現有人利用通訊軟件，指示本地物流公司將涉案貨櫃運往上水古洞一個拆貨場，再將貨物送到火炭一工廈。關員一連10天作24小時監控，於本月4日發現一名男子在火炭一座工業大廈接收涉案貨物，並運到該工廈一個面積逾800平方呎的單位內。關員見時機成熟，拘捕該名報稱無業的27歲男子，並在單位內檢大量包裝工具，相信該處是一個大型的毒品儲存中心。
海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑指，計及今次案件，海關已連續兩年破獲涉及逾1噸冰毒案，去年至上月檢獲的冰毒達5.3噸，較前兩年上升1.5倍，期內循海路檢獲的毒品總重量，則大幅上升2.4倍，認為冰毒販運入本港有上升趨勢。