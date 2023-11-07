海關破歷來最大宗販運固態冰毒案 1.1噸毒品製貝殼狀混真貨

毒梟費盡心思，將懷疑冰毒製成貝殼形狀再塗上蠟質塗層，再混進大量真貝殼內，企圖逃避執法人員檢查，但難逃法眼。海關破歷來最大宗販運固態冰毒案，在一個由墨西哥運抵香港的海運貨櫃內，檢獲1.1噸懷疑冰毒，黑市值6.4億元，行動中拘捕3男1女，當中27歲男子被控一項販毒罪名，其餘3人獲准保釋。

被捕4人包括60歲男司機、54歲貨倉男負責人、46歲物流公司女負責人和一名27歲無業男子。海關港口及海域科經風險評估及情報分析，鎖定一個由墨西哥經海運抵港、報稱載有海產製品的貨櫃，經檢查後檢獲該批懷疑冰毒。海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔指，貨物資料顯示寄貨人地址為墨西哥一住宅單位，由於從住宅寄出一整個貨櫃的海產製品情況罕見，加上南美洲是主要毒品來源地之一，故海關人員感到很可疑。