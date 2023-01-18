海關破歷來金額最大洗黑錢集團達60億　拘9人涉利用大型屋苑作營運洗黑錢中心 (更新)

【12:30更新】海關搗破一個洗黑錢集團，涉款60億元，為歷來金額最高，合共拘捕9人，年齡介乎39歲至68歲，涉嫌利用大型屋苑作為營運洗黑錢的中心，在單位內檢獲共390萬元現金、數鈔機、數簿及公司文件等，已凍結各被捕人士名下合共約1,600萬元資產。海關指，集團運作成熟、分工清晰，成員分別負責日常運作、招募、後勤及運送現金等，不排除有骨幹成員以人際網絡協助他人處理不明款項。

不明來歷款項匯到找換店 提款後再存入銀行傀儡戶口

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，被捕9人當中有6人報稱無業，餘下3人報稱保險經紀、公司經理及商人，月入介乎2萬至10萬元不等，他們經常不約而同進出紅磡區內一個大型私人屋苑住宅單位，其中一名報稱無業的女被捕人經常在單位過夜，相信她是集團主腦，負責集團日常運作。海關指，該名女主腦多次將不明來歷款項匯到同區一間找換店，再派人到找換店提取大額現金，再由集團成員以化整為零的方式，到銀行或櫃員機將款項存入由他人開設的傀儡戶口。

短時間內開設大量戶口報稱用作儲蓄

海關又提到，被捕人士在短時間內開設大量戶口，報稱用作儲蓄，但開戶模式極不尋常，令人懷疑，其個人背景及財務狀況與戶口的交易不相稱，各成員開立的公司均無實際業務，懷疑屬於空殼公司。海關續指，涉案戶口在開立後有頻密的大額交易，以資金「快入快出」的方式，在短時間內轉往其他戶口，屬典型洗黑錢手法。