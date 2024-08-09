海關破洗黑錢集團涉款15億 4人被捕 亞裔父子主腦落網

海關偵破一宗涉款15億元的洗黑錢案，涉嫌利用多間空殼公司和虛擬貨幣交易平台處理有關可疑資金。海關前日以涉嫌洗黑錢罪拘捕一個3人家庭和一名31歲男子，相信已經瓦解一個犯罪集團，並即時凍結4人名下銀行戶口折合約220萬元的資產。

海關今年初鎖定一個清洗黑錢集團，調查後發現集團在2020年8月至2022年8月期間，以名下的貿易公司從亞太地區海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，當中涉及境外犯罪活動，然後利用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易方式，把這些黑錢「洗白」，總額達15億元。海關前日採取行動，突擊搜查全港4個處所，並拘捕4名涉案人士，包括來自一個3人家庭的亞裔父子和66歲本地女子，以及一名報稱任職的士司機的31歲本地男子。