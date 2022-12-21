海關破獲今年第二大宗海路走私案 檢市值2億走私海味紅酒黑膠碟

海關破獲今年第二大宗海路走私案，行動中檢獲乾海味、紅酒、醫治中風藥物，以及7萬張黑膠碟等，估計市值約2億元，涉嫌逃稅1.3億元，5名年齡介乎38至54歲的男子被捕，包括付貨公司董事及安排貨物出口的人。海關表示，有別於過往1宗案件截獲逾20個走私貨櫃，最近截獲的走私貨櫃大減一半，相信走私集團是想減低風險。

報稱載膠粒和衣物作掩飾X光機下現形

海關在本月11日和12日採取代號「護航者」的特別執法行動，重點打擊利用遠洋船走私的活動，並偵破兩宗相關案件，檢獲大批懷疑走私貨物。在葵涌貨櫃碼頭檢獲的9個走私貨櫃，來自兩艘來自越南的遠洋船，並計劃到上海及義烏，貨櫃報稱運載膠粒和衣物作掩飾，但在X光機下現形，揭發藏有過百箱貨物，包括乾海味、紅酒、電子產品、2000盒醫治中風藥物、7萬張黑膠碟，估計市值約兩億元。

海關特別調查第一組指揮官呂少輝表示，物流業在新年會停頓一段比較長的時間，相信走私集團看準時機，趕在新年前囤貨應付內地需求；加上農曆新年快到，內地市民開始準備辦年貨，對貴價海味亦有一定需求。海關特別調查課監督鄭德喜則指，黑膠唱片近年在內地再次掀起熱潮，內地亦有很多專門播黑膠唱片的咖啡店，因此有人走私大量黑膠碟。