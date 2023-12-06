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2023-12-06 22:12:25

海關破獲兩宗旅客販運毒案 檢獲約七十萬元懷疑大麻樹脂及懷疑可卡因

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圖示於首宗案件中檢獲的懷疑大麻樹脂及懷疑可卡因。(香港海關圖片)

圖示於首宗案件中檢獲的懷疑大麻樹脂及懷疑可卡因。(香港海關圖片)

香港海關昨日(5日)在香港國際機場破獲兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約500克懷疑可卡因，估計市值共約70萬元。首宗案件中的被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名，案件明日（十二月七日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件仍在調查中。海關表示，隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

首宗案件中，一名27歲的男旅客昨日從印度德里飛抵本港。海關人員替他進行清關時，發現其寄艙行李的夾層內藏約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約180克懷疑可卡因，遂把他拘捕。第二宗案件涉及一名48歲的男旅客。該名男子昨日從法國巴黎飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關時懷疑他的體內藏有毒品，遂把他帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把他拘捕。截至今日(6日)下午五時，被捕男子已從體內排出23粒共重約三百二十克的懷疑可卡因。

販運危險藥物屬嚴重罪行

海關提醒市民，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁； 市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimerep[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

 

圖示於第二案件中檢獲的懷疑可卡因。

圖示於第二案件中檢獲的懷疑可卡因。

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