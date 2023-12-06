海關破獲兩宗旅客販運毒案 檢獲約七十萬元懷疑大麻樹脂及懷疑可卡因

香港海關昨日(5日)在香港國際機場破獲兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約500克懷疑可卡因，估計市值共約70萬元。首宗案件中的被捕男子已被控一項販運危險藥物罪名，案件明日（十二月七日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件仍在調查中。海關表示，隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

首宗案件中，一名27歲的男旅客昨日從印度德里飛抵本港。海關人員替他進行清關時，發現其寄艙行李的夾層內藏約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約180克懷疑可卡因，遂把他拘捕。第二宗案件涉及一名48歲的男旅客。該名男子昨日從法國巴黎飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關時懷疑他的體內藏有毒品，遂把他帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把他拘捕。截至今日(6日)下午五時，被捕男子已從體內排出23粒共重約三百二十克的懷疑可卡因。