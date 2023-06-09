海關破獲兩宗私煙案檢市值490萬私煙

海關昨日(8日)在欣澳和粉嶺進行反私煙行動，破獲2宗私煙案件，並搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，一共檢獲超過130萬支懷疑私煙，估計市值約490萬元，應課稅值約330萬元。

首宗案件中，海關人員昨日下午在欣澳海鳴路截查兩輛停泊於路旁的輕型貨車，經搜查後，在車內檢獲約78萬支懷疑私煙，並拘捕2名分別26歲和34歲的懷疑涉案男子，該兩輛懷疑用作貯存及分銷私煙的車輛亦被扣查。

44歲女手持環保袋檢2600支私煙

第二宗案件中，海關人員同日下午在粉嶺馬會道截查一名女子，在其手持的環保購物袋內檢獲約2,600支懷疑私煙，遂把該名44歲女子拘捕。其後，海關人員押解她到附近一個分間單位進行搜查，再檢獲約53萬支懷疑私煙，成功搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，相信主要是用作供應私煙予北區居民。上述兩宗案件仍在調查中。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。