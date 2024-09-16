海關破獲3宗遠洋船走私案件 檢獲市值5億元電子產品

今年單一走私案中貨值最高

海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，並鎖定3個報稱載有鋁物料及鋁合金，運往馬來西亞及一個報稱載有檸檬酸，運往天津的貨櫃進行查驗。港口及海域科聯同有組織眾案調查科人員於8月20日、9月3及9月9日展開聯合行動，經X光檢查，在貨櫃內檢獲大量未列艙單電子產品，包括：中央處理器、顯示卡、電腦板，以及電腦記憶體等。海關在3個出口馬來西亞貨櫃中，檢獲市值約1億元的未列艙單電子產品，而內地亦作為檸檬酸生產國家之一，進口檸檬酸屬極不尋常，最終於該貨櫃檢獲大批高價值的電子零件，市值4億元，是海關在今年偵破的單一走私案中貨值最高。