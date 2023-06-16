海關破獲4宗販毒案檢市值600萬毒品拘4人

海關過去2日(14日和15日)採取連串反毒品行動，於深圳灣口岸及本港不同地區先後破獲4宗販毒案件，檢獲市值共約600萬元的懷疑毒品，包括約10公斤氯胺酮、約1公斤霹靂可卡因、少量可卡因和冰毒，以及一批懷疑製毒工具和毒品吸食工具。行動中共拘捕4名男子，年齡介乎23歲至31歲。上述4宗案件仍在調查中。

於首3宗案件中，海關人員6月14日在深圳灣口岸檢查3個從英國寄出、報稱載有枕頭的快遞郵包，發現內藏約9公斤懷疑氯胺酮。跟進調查後，海關人員昨日在旺角進行監控遞送行動，拘捕2名29歲和31歲的懷疑涉案男子，並於附近兩個住宅單位內再檢獲約800克懷疑氯胺酮、約35克懷疑霹靂可卡因、約1克懷疑可卡因、約1克懷疑冰毒和一批懷疑毒品吸食工具。於第4宗案件中，海關人員昨晚在上水截查一名形跡可疑的男子，在其手持的紙袋內檢獲約1公斤懷疑霹靂可卡因，遂把該名23歲男子拘捕。經調查後，海關人員在土瓜灣再拘捕一名25歲懷疑涉案男子，在他的背包和行李箱內再檢獲約10克懷疑霹靂可卡因和一批懷疑製毒工具。